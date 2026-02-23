Gần 140 người dập tắt đám cháy ở Khu bảo tồn Phú Mỹ tại An Giang

(VTC News) -

Ngày 23/2, ông Trần Thanh Được – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, các lực lượng chức năng đã phối hợp dập tắt thành công vụ cháy xảy ra tại khu bảo tồn Khu bảo tồn Loài – Sinh cảnh Phú Mỹ.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 22/2, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực đồng cỏ bàng thuộc Khu bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ, đoạn tổ 8, ấp Trần Thệ, xã Giang Thành. Vị trí cháy nằm cặp mé đường, sát khu vực tràm nước trong khu bảo tồn.

Đám cháy tại Khu bảo tồn Loài – Sinh cảnh Phú Mỹ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang.

Thời điểm xảy ra cháy, gió thổi mạnh khiến nguy cơ cháy lan rất cao. Trước tình hình khẩn cấp, Chủ tịch UBND xã Giang Thành trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, đồng thời huy động tối đa lực lượng và phương tiện.

Cụ thể, lực lượng tham gia gồm Cảnh sát PCCC khu vực Hà Tiên – Kiên Lương, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Giang Thành, lực lượng an ninh cơ sở, Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm khu vực IV và Ban Quản lý Khu bảo tồn.

Phương tiện được huy động gồm xe chữa cháy chuyên dụng, các phương tiện, thiết bị hỗ trợ khác, với tổng cộng gần 140 người tham gia dập lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực khống chế trong điều kiện thời tiết bất lợi, đến khoảng 24h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy.

Vụ cháy đã làm thiêu rụi hơn 2.500m² đồng cỏ năng, cỏ bàng xen lẫn cây tràm nước - thuộc diện rừng đặc dụng của Khu bảo tồn Loài – Sinh cảnh Phú Mỹ.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực IV phối hợp với UBND xã Giang Thành và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Khu bảo tồn Loài – Sinh cảnh Phú Mỹ có tổng diện tích khoảng 1.066,6ha, trong đó vùng lõi chiếm 957,8ha. Hệ sinh thái tại đây chủ yếu là cỏ bàng đặc trưng của vùng đất ngập nước, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, là nơi dừng chân và sinh sống của nhiều loài chim quý hiếm, đặc biệt là sếu đầu đỏ.