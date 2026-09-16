Cần nghiêm trị tài xế xe Lexus chèn ép, dừng đột ngột trên cao tốc

(VTC News) -

Video: Ô tô Lexus đánh võng rồi dừng đột ngột giữa cao tốc gây tai nạn liên hoàn.

Một tài xế phải coi thường pháp luật và tính mạng người khác đến mức nào mới có thể lái ô tô lạng lách trên cao tốc, chèn ép rồi đột ngột dừng lại giữa đường để chặn xe phía sau! Có kẻ đã làm như vậy trên cao tốc trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (địa phận xã Phú Xuyên, Hà Nội) chiều 15/9 và hậu quả là tai nạn liên hoàn xảy ra.

Dữ liệu camera hành trình của một ô tô cho thấy, lúc đó trời mưa tầm tã, đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế tối đa, chiếc xe Lexus mang biển số 30L-268.xx liên tục lạng lách, chèn ép rồi phanh sững lại ngay làn đường sát dải phân cách, nơi các phương tiện đang lưu thông ở tốc độ cao nhất. Chiếc xe khách ở phía sau không xử lý kịp, đâm mạnh vào 2 xe con. Cú va chạm dữ dội khiến 2 người bị thương, cả 3 chiếc xe hư hỏng nặng.

Việc Cục Cảnh sát giao thông xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và chuyển hồ sơ cho Công an xã Phú Xuyên điều tra cho thấy hành vi của tài xế Lexus nghiêm trọng thế nào.

Không đơn thuần là “lái ẩu” hay “thiếu ý thức” hay “văn hóa giao thông kém”, những cụm từ nhẹ nhàng thường được dùng lý giải cho nhiều ca va chạm do hành vi càn quấy của tài xế; trong trường hợp này, người lái chiếc Lexus cho thấy rõ sự cố ý.

Tai nạn liên hoàn xảy ra do xe Lexus chèn ép, dừng đột ngột giữa cao tốc.

Bất cứ ai từng trải qua đào tạo để nhận bằng lái đều nhận thức rõ việc đánh võng, chèn ép rồi dừng đột ngột chặn đứng luồng xe trên cao tốc có thể gây hậu quả khủng khiếp thế nào. Tại làn sát vỉa phân cách, nơi loạt ô tô đi với tốc độ 100km - 120km/h, người đó chắc chắn biết hành động của mình nhiều khả năng sẽ dẫn tới tai nạn liên hoàn đáng sợ nhưng vẫn thực hiện.

Trong vụ việc vừa xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, một cú phanh bất ngờ có thể khiến tài xế đi sau không còn đủ khoảng cách để xử lý. Cú đánh lái tránh xe có thể đẩy một phương tiện sang làn khác. Chiếc ô tô dừng giữa dòng xe đang lưu thông có thể biến thành chướng ngại vật chết người. Và phía sau mỗi chiếc xe là những con người có thể đang trên đường về nhà, đi làm, chở người thân đi bệnh viện...

Theo Cục CSGT, ở tốc độ 100km/h, mỗi giây xe di chuyển khoảng 28m. Như vậy, chỉ trong 7 giây, xe có thể đi gần 200m nếu không giảm tốc. Trong khi đó, điều kiện lúc xảy ra tai nạn là trời mưa, mặt đường trơn, tức khả năng xử lý tình huống của người lái càng bị thử thách.

Giao thông an toàn dựa trên việc mỗi người không tạo ra những tình huống bất ngờ nguy hiểm cho người khác. Chỉ cần một người cố tình phá vỡ nguyên tắc ấy, hàng chục người phía sau có thể phải trả giá.

Như rất nhiều vụ việc từng xảy ra, thói hơn thua, sự nóng máu muốn đối phương “biết mình là ai” khiến người sau vô lăng vứt bỏ các quy định pháp luật và nguyên tắc an toàn tối thiểu. Hành vi này có thể đẩy nhiều người tham gia giao thông vào tình huống sinh tử.

Đường cao tốc không phải trường đua và càng không phải võ đài. Không có thể diện của ai cần được bảo vệ bằng cách chặn đầu một chiếc xe khác. Không có cơn tức giận nào đáng để đem tính mạng của hàng chục người đặt lên bàn cân.

Có rất nhiều cách giải quyết một bất đồng giao thông. Không cách nào trong số đó là dừng xe giữa cao tốc để “nói chuyện” bằng phanh và tay lái. Dư luận phẫn nộ, đòi phải nghiêm trị tài xế xe Lexus, phải trả giá cho thói yêng hùng của mình và làm gương cho những tài xế máu lạnh khác.

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