Xe Lexus chèn ép, dừng đột ngột trên cao tốc: Công an điều tra dấu hiệu tội phạm

(VTC News) -

Camera ghi cảnh xe Lexus đánh võng rồi đột ngột dừng giữa cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Tối 15/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có dấu hiệu tội phạm.

Qua xác minh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên xe con biển số 29E 303.xx, Đội CSGT đường bộ cao tốc 3, Phòng 6, Cục CSGT xác định trước khi xảy ra tai nạn, xe ô tô Lexus biển số 30L 268.xx có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc tại làn đường sát dải phân cách giữa đường, cản trở ô tô con biển số 29E 303.xx.

“Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương tiện liên quan vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 13h31 cùng ngày, tại Km201 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên).

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.xx đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước, gồm ô tô Lexus mang BKS 30L-268.xx do tài xế N.V.Đ. cầm lái và ô tô con biển số 29E-303.xx do tài xế C.T.N. (SN 1989) cầm lái.

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Đ.T.H. (SN 1967, đi trên ô tô khách) bị thương.