Cận cảnh chung cư ở TP.HCM xuống cấp nghiêm trọng, 141 hộ vẫn bám trụ

Dỡ sân khấu Sen Hồng, nhường chỗ làm ga đường sắt Bến Thành - Cần Giờ
Sân khấu Sen Hồng tại Công viên 23/9 phường Bến Thành, TP.HCM đang được tháo dỡ để xây dựng ga Bến Thành của tuyến đường sắt đi Cần Giờ.
Nam công nhân ở Vĩnh Long trúng vé số đặc biệt 28 tỷ đồng
Mua vé số kiến thiết tại TP.HCM, nam công nhân 39 tuổi về quê Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long) đang về thăm người thân thì hay tin trúng giải đặc biệt 14 vé.
Những đêm không ngủ phía sau khát vọng tăng trưởng hai con số
Nhiều cán bộ cơ sở ở Ninh Bình chủ động đổi mới cách làm, làm việc xuyên đêm để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Gia Lai cho thuê ngắn hạn 24 'mặt bằng vàng' dôi dư
Gia Lai cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm đối với 24 cơ sở nhà, đất dôi dư tại các vị trí đắt giá để làm văn phòng, kinh doanh, tránh lãng phí trong thời gian chờ dự án.
Thi công không rào chắn, dân 'lãnh đủ' bụi đường
Kể từ khi triển khai thi công đường dẫn cầu Nghĩa Tự, khu vực này trở thành nguồn phát tán ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân "lãnh đủ".
Cần Thơ chi gần 73 tỷ đồng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào Khmer
TP Cần Thơ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho hàng chục nghìn người đồng bào Khmer đăng ký thường trú tại địa phương với kinh phí hơn 72,9 tỷ đồng.
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