Cận cảnh chung cư ở TP.HCM xuống cấp nghiêm trọng, 141 hộ vẫn bám trụ

“Tôi và vợ là trụ cột chính nuôi hai cháu ngoại, trong khi con trai hơn 40 tuổi bị tai biến. Hiện tôi còn làm được một số việc lặt vặt để trang trải cuộc sống. Nếu chuyển đến nơi khác, tôi không biết tìm việc ở đâu, lấy tiền gì nuôi gia đình”, ông Tuấn chia sẻ.