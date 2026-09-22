Cận cảnh tuyến đường gần 500 tỷ ở Huế vừa thông xe đã bị sạt lở, vùi lấp

Sạt lở vùi lấp tuyến đường gần 500 tỷ mới thông xe 3 tháng ở Huế

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mưa lớn kéo dài đang gây ra tình trạng lở núi trên tuyến đường Tỉnh lộ 74 nối 2 địa phương miền núi của TP Huế là Nam Đông và A Lưới.

Đáng chú ý, tuyến đường này vừa hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối tháng 7/2026. TP Huế kỳ vọng tuyến đường khi đưa vào sử dụng sẽ mang ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cơ động phục vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

Thế nhưng việc tuyến đường mới được đưa vào sử dụng chỉ khoảng 3 tháng mà đã bị sạt lở vùi lấp, gây hư hại không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và còn gây ra tâm lý lo ngại về mức độ an toàn khi lưu thông trên tuyến trong mùa mưa lũ.

Theo ghi nhận, tình trạng sạt lở diễn ra tại nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ 74 (TP Huế), đất đá vương vãi khắp nơi.

Tình trạng sạt lở còn gây hư hại, ảnh hưởng đến kết cấu của tuyến đường. Trong hình là một mảng lớn bê tông nhựa bị sạt lở, trôi xuống vực.

Một đoạn đường ở tuyến tỉnh lộ 74 bị đất đá, cây xanh sạt lở từ trên núi xuống, vùi lấp gần như hoàn toàn, hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều cây rừng tự nhiên có kích thước lớn, cao gần 20m bị bật khỏi mặt đất, cuốn xuống mặt đường tỉnh lộ 74.

Ngoài ra, hàng loạt cây xanh trên sườn đồi bị đổ sạp, nghiêng ngả và chồng chéo lên nhau sau sạt lở.

Dù tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng và diễn biến khó lường nhưng nhiều hộ dân vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua những khu vực sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 74 (TP Huế)

Ông Hồ Văn Hương, người thường xuyên di chuyển trên tuyến, cho rằng cây xanh bị ảnh hưởng lớn sau đợt sạt lở. Theo ông, một số đoạn lộ đất trọc, cần sớm có giải pháp bảo vệ taluy tỉnh lộ 74.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, đoạn tuyến từ Km12 đến Km44 tỉnh lộ 74 nối Nam Đông và A Lưới ghi nhận 24 vị trí sạt lở. Nhiều điểm có đất đá tràn xuống mặt đường, trong khi một số taluy âm tiếp tục có nguy cơ sạt thêm. Mưa lớn cũng tác động đến các hạng mục phụ trợ của tuyến. Một số rãnh thoát nước, cống, kè giữ đất và đường cứu nạn ghi nhận dấu hiệu hư hỏng sau đợt mưa.

Ban Quản lý dự án đường Nam Đông - A Lưới cùng các nhà thầu được Sở Xây dựng TP Huế yêu cầu tiếp cận từng vị trí để kiểm tra, thống kê mức độ hư hỏng và xử lý trước các điểm gây mất an toàn giao thông.

Dự án tỉnh lộ 74 (TP Huế) giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026. Công trình gồm 2 gói thầu xây lắp với tổng chiều dài tuyến chính 48,36km, chính thức khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 30/6/2026. Điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh (Km372+690) thuộc xã A Lưới 4 (TP Huế).

Được biết, trong chiến tranh, đường 74 là tuyến giao thông quan trọng phục vụ liên lạc, vận chuyển quân giới. Do tuyến đường xuống cấp, không còn nguyên dạng, năm 2011, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng lại tuyến đường này. Theo lộ trình, dự án hoàn thành năm 2015, nhưng sau nhiều năm đình trệ, đến tháng 1/2024, giai đoạn 3 mới được triển khai và sau hơn 2 năm dự án mới chính thức thông tuyến.

Ngày 10/10/2018, Báo Điện tử VTC News từng có bài viết phản ánh dự án tỉnh lộ 74 nối hai huyện Nam Đông - A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) được triển khai năm 2011 nhưng đang dang dở, máy móc và nhiều vật liệu bị chôn vùi cùng dự án.

Liên quan đến tuyến đường này, ngày 7/12/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (thời điểm đó là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội).

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại tuyến đường nói trên.