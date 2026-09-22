Cận cảnh tuyến đường gần 500 tỷ ở Huế vừa thông xe đã bị sạt lở, vùi lấp

Mưa lớn kéo dài làm đất đá, cây cối từ trên núi sạt lở ào ào đổ xuống vùi lấp và làm hư hỏng nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ 74 vừa mới thông xe cách đây 3 tháng.
Sạt lở vùi lấp tuyến đường gần 500 tỷ mới thông xe 3 tháng ở Huế
Dự án tỉnh lộ 74 (TP Huế) giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026. Công trình gồm 2 gói thầu xây lắp với tổng chiều dài tuyến chính 48,36km, chính thức khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 30/6/2026. Điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh (Km372+690) thuộc xã A Lưới 4 (TP Huế).
Được biết, trong chiến tranh, đường 74 là tuyến giao thông quan trọng phục vụ liên lạc, vận chuyển quân giới. Do tuyến đường xuống cấp, không còn nguyên dạng, năm 2011, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng lại tuyến đường này. Theo lộ trình, dự án hoàn thành năm 2015, nhưng sau nhiều năm đình trệ, đến tháng 1/2024, giai đoạn 3 mới được triển khai và sau hơn 2 năm dự án mới chính thức thông tuyến.
Ngày 10/10/2018, Báo Điện tử VTC News từng có bài viết phản ánh dự án tỉnh lộ 74 nối hai huyện Nam Đông - A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) được triển khai năm 2011 nhưng đang dang dở, máy móc và nhiều vật liệu bị chôn vùi cùng dự án.
Liên quan đến tuyến đường này, ngày 7/12/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (thời điểm đó là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội).
Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại tuyến đường nói trên.
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