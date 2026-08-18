Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?

Từng khiến nhiều cá nhân, tập thể bị kỷ luật, tuyến đường tỉnh lộ 74 (TP Huế) vừa chính thức thông tuyến sau hơn thập kỷ chờ đợi.
Thông tuyến đường 475 tỷ nối 2 vùng núi cao của Huế sau hơn thập kỷ chờ đợi
Ngày 10/10/2018, VTC News có bài viết phản ánh dự án tỉnh lộ 74 nối hai huyện Nam Đông - A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) được triển khai năm 2011 nhưng đang dang dở, máy móc và nhiều vật liệu bị chôn vùi cùng dự án.
Liên quan đến tuyến đường này, ngày 7/12/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (thời điểm đó là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội).
Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ tháng 4/2005 - 1/2012), Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới (đường 74).
Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân Thiếu tướng Nghĩa.
Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại tuyến đường nói trên.
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