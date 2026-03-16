Cận cảnh tên lửa Iran dội xuống đường phố Israel

Cận cảnh tên lửa Iran tấn công Israel.

Theo Reuters, hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) hôm 15/3 ghi lại khoảnh khắc một tên lửa tấn công Tel Aviv, Israel. Video do cảnh sát Israel cung cấp, và Reuters đã xác minh dựa trên các tòa nhà, cây cối, cột điện, biển báo giao thông và cách bố trí đường phố xuất hiện trong video, trùng khớp với hình ảnh lưu trữ và ảnh vệ tinh của khu vực.

Theo tuyên bố của cảnh sát Israel, các bom nhỏ này xuất phát một đầu đạn chùm, đã phát tán ra và đánh trúng nhiều địa điểm khác nhau.

Trong diễn biến mới nhất khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ 16, Mỹ và Israel tiếp tục không kích Iran, tấn công nhiều thành phố gồm Tehran, Hamadan và Isfahan, trong khi các đợt phản công của Iran vẫn diễn ra, gây thiệt hại tại một số thành phố ở Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Tehran muốn tiến hành các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Israel cũng mở các đợt tấn công mới vào miền nam Lebanon, đồng thời điều xe tăng và lực lượng tới khu vực biên giới. Số người thiệt mạng tại Lebanon được cho là đã tăng lên 850 người, trong đó có hơn 100 trẻ em.

Trong khi đó, bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết ông kỳ vọng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc trong “vài tuần tới”, một tín hiệu dường như nhằm trấn an thị trường.

Tên lửa và máy bay không người lái cũng nhắm vào sân bay quốc tế Baghdad, nơi có phái bộ ngoại giao của Mỹ. Trong khi đó, Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả-rập Xê Út cho biết họ đã đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang tấn công các địa điểm sản xuất máy bay không người lái của Iran. Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói Mỹ đang “đánh vào” những nơi Iran chế tạo các máy bay không người lái được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel.

“Iran hiện còn rất ít hỏa lực. Chúng tôi đã phá hủy phần lớn năng lực sản xuất của họ", ông nói.

Ông Trump cũng cho biết số lượng máy bay không người lái của Iran đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 20% so với trước đây. “Và từ ngày hôm qua, chúng tôi đang tấn công những nơi họ sản xuất các máy bay không người lái đó”, ông nói thêm.