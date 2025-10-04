TP.HCM đấu giá thành công hơn 1.600 phương tiện vi phạm, thu hơn 3 tỷ đồng

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong hơn 1.200 xe máy được đưa ra đấu giá, nhiều chiếc vẫn còn biển số, số khung, số máy nhưng đều hư hỏng nặng, không còn khả năng lưu thông. Trước đó, cơ quan chức năng định giá mỗi xe máy chỉ từ 370.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy hiện trạng.