TP.HCM đấu giá thành công hơn 1.600 phương tiện vi phạm, thu hơn 3 tỷ đồng

Chỉ sau 30 phút đấu giá trực tuyến sáng 3/10, lô tài sản gồm 1.606 phương tiện các loại - tang vật vi phạm hành chính do Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.HCM) tịch thu - được bán thành công với giá hơn 3,23 tỷ đồng, gấp đôi so với giá khởi điểm.
Toàn bộ lô tài sản được tập kết tại bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khu Sha T30 (xã Nhà Bè, TP.HCM). Sau phiên đấu giá sáng 3/10, số tiền thu về cao hơn giá khởi điểm khoảng 1,75 tỷ đồng.
Theo đơn vị tổ chức đấu giá, lô tài sản gồm 1.268 xe máy, 197 xe ba bánh và 141 rơ-moóc tự chế (loại không được phép đăng ký lưu hành). Giá khởi điểm cho toàn bộ lô hơn 1,48 tỷ đồng, mỗi bước giá 50 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan theo quy định.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong hơn 1.200 xe máy được đưa ra đấu giá, nhiều chiếc vẫn còn biển số, số khung, số máy nhưng đều hư hỏng nặng, không còn khả năng lưu thông. Trước đó, cơ quan chức năng định giá mỗi xe máy chỉ từ 370.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy hiện trạng.
Ngoài ra, lô tài sản còn gồm 197 xe ba bánh đã hư hỏng, được định giá khoảng 2,8 triệu đồng mỗi chiếc, cùng 141 rơ-moóc tự chế có giá trung bình 670.000 đồng/chiếc. Toàn bộ số phương tiện này đều là tang vật vi phạm hành chính, không đủ điều kiện đăng ký hoặc lưu hành.
Các phương tiện này được chất thành từng “núi” tại bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khu Sha T30 (xã Nhà Bè).
Khoảng 1.600 phương tiện vi phạm ở TP.HCM vừa đấu đấu giá thành công.
Giới chuyên môn nhận định, việc tổ chức đấu giá các phương tiện vi phạm hành chính là cần thiết và phù hợp thực tiễn, giúp thu hồi giá trị tài sản cho Nhà nước, đồng thời giảm áp lực lưu trữ tang vật tại các bãi tạm giữ.
Tuy nhiên, quá trình xử lý từ khi tạm giữ đến khi tịch thu và đưa ra đấu giá thường kéo dài, khiến phần lớn phương tiện bị hư hỏng nặng. Điều này không chỉ làm giảm giá trị tài sản mà còn gây lãng phí và tốn kém chi phí bảo quản cho cơ quan chức năng.
Việc TP.HCM bán đấu giá thành công hơn 1.600 phương tiện vi phạm với mức giá gấp đôi so với khởi điểm được xem là tín hiệu tích cực trong công tác quản lý, xử lý tài sản công. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để nâng cao hiệu quả, thành phố cần có giải pháp rút ngắn quy trình xử lý tang vật, tránh tình trạng phương tiện bị lưu kho nhiều năm mới đưa ra đấu giá, khi đã hư hỏng nặng và mất giá trị sử dụng.
