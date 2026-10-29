Sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, kiểm lâm tiếp cận 377 hồ sơ lấn chiếm đất rừng

(VTC News) -

Chiều 29/10, lãnh đạo Vườn Quốc gia Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết thực hiện chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi, các cơ quan chức năng, trong đó nòng cốt là Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp với các đơn vị liên quan đang chạy đua với thời gian để rà soát, “gỡ nút thắt” cho hàng trăm vụ việc lấn chiếm đất rừng tồn đọng.

Điểm sáng sau tuần đầu ra quân là nhiều người dân đã tự nguyện hợp tác, tự tháo dỡ công trình vi phạm. Cơ quan chức năng cũng ra thông báo khẩn để tìm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Từ tổng số 699 trường hợp vi phạm về đất rừng còn tồn đọng từ trước, lực lượng chức năng đã tiếp cận và làm việc tại các Tổ công tác địa bàn với tổng số 377/699 hồ sơ.

Trong đó, 112 hồ sơ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 152 trường hợp chưa xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm.

Các lực lượng chức năng xác định lại vị trí đất vi phạm. (Ảnh: Dung Hoàng).

Với sự chỉ đạo quyết liệt “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, Hạt Kiểm lâm khu vực II cùng Vườn quốc gia Phú Quốc đã chia thành nhiều tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn, mời làm việc và vận động những người vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả, di dời cây trồng, tháo dỡ công trình trái phép.

Nhiều trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ và bàn giao lại hiện trạng đất trống hoặc rừng tự nhiên tái sinh cho Vườn quốc gia quản lý. Các hồ sơ còn lại đang tiếp tục được khẩn trương xác minh, đo đạc và lập thủ tục xử lý theo quy định.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình triển khai nhiệm vụ đang gặp không ít khó khăn trong liên lạc với các trường hợp vi phạm.

Để giải quyết triệt để tình trạng này, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực để hoàn thành việc rà soát và bước vào giai đoạn xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền theo chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, hạn cuối là 15/11. Các nhà mạng viễn thông, điện lực và cấp nước cũng ngưng cung cấp dịch vụ tại các khu vực vi phạm đất rừng.

Lực lượng chức năng vận động người dân ký cam kết di dời ra khỏi đất vi phạm. (Ảnh: Dung Hoàng).

Một ngày trước, Vườn Quốc gia Phú Quốc phát đi thông tin tìm các tổ chức, cá nhân hộ gia đình có trồng cây, xây dựng tường rào, nhà ở trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia này đến cơ quan Hạt kiểm lâm khu vực II làm việc.

Trong 152 hồ sơ vi phạm, khu vực An Thới 43 trường hợp, Hàm Ninh 21, Dương Tơ 24, Cửa Dương 19, Cửa Cạn 10, Gành Dầu 27, Bãi Thơm 8 trường hợp.

Thời gian tiếp nhận thông tin của các trường hợp trên đến ngày 7/11/2026. Nếu hết thời hạn thông báo, các tổ chức, cá nhân không liên hệ Hạt Kiểm lâm khu vực II và Vườn Quốc gia Phú Quốc để làm việc thì đơn vị này xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc khiếu nại về sau không được giải quyết.

Trước tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp, kéo dài tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các “điểm nóng” thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Sau khi khảo sát hiện trạng, ông Đinh Văn Nơi chủ trì buổi làm việc với Vườn Quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II và các lực lượng chức năng.

Tổ công tác địa bàn kiểm tra các khu vực bao chiếm tại rừng Quốc gia Phú Quốc. (Ảnh: Dung Hoàng).

Theo Vườn Quốc gia Phú Quốc, từ năm 2019 đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xử lý 914 vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng, cưỡng chế 10 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính phải xem xét xử lý và hàng chục vụ việc phức tạp đã được chuyển cơ quan công an để xác minh, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo đến ngày 15/11, các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng trước đây phải được xử lý dứt điểm, không chấp nhận việc kéo dài thời gian xử lý. Đồng thời, ông sẽ trực tiếp chủ trì giao ban hàng tuần để kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết của từng đơn vị theo đúng kết luận đã đề ra.

Song song với việc quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, ông Đinh Văn Nơi cũng đề cao nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, rà soát, thống kê, đánh giá toàn diện hiện trạng, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp, phân loại, xác định cụ thể các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện được bồi thường để hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp đủ điều kiện bồi thường, tái định cư thì chủ động hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục để sớm được hưởng chế độ theo quy định.