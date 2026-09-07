'Dẹp' lấn chiếm vỉa hè tại Hải Phòng: Chuyển biến rõ từ nhận thức đến hành động

Sau nhiều tháng cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, hành lang đường giao thông, nhiều tuyến phố trước đây bị chiếm dụng để kinh doanh nay đã được trả lại thông thoáng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trên tuyến đường Trần Thành Ngọ, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các hộ dân ký cam kết, chấp hành nghiêm việc sử dụng vỉa hè đúng quy định; không bày bán hàng hóa, để xe chiếm vỉa hè, tạo đường hè thông thoáng cho người đi bộ, đảm bảo mĩ quan đô thị.
Theo UBND phường Kiến An, đến nay, việc triển khai Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND thành phố đã tạo bước chuyển mạnh về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; nhiều tồn tại kéo dài được xử lý dứt điểm; diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, góp phần xây dựng phường Kiến An ngày càng văn minh, hiện đại.
Theo thông tin từ UBND phường Kiến An, thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND thành phố, UBND phường đã chuyển mạnh từ phương thức kiểm tra thường xuyên sang tổ chức đợt cao điểm đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia.
Đến nay, 100% hộ kinh doanh trên các tuyến đường trọng điểm đã được tuyên truyền và ký cam kết. Từ 1/6/2026, hai Tổ công tác liên ngành đồng loạt ra quân trên các tuyến Trường Chinh, Trần Thành Ngọ, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Đồng Hòa và các khu vực trọng điểm.
Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 21 trường hợp, xử phạt 34,7 triệu đồng, yêu cầu khắc phục ngay các hành vi vi phạm tại một số tuyến phố trung tâm.
Nhiều điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè, họp chợ tự phát, quảng cáo sai quy định được xử lý dứt điểm; mỹ quan đô thị được cải thiện rõ rệt; ý thức chấp hành pháp luật của người dân và hộ kinh doanh được nâng lên, nhiều trường hợp tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm trước khi lực lượng chức năng tiến hành xử lý.
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