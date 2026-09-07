'Dẹp' lấn chiếm vỉa hè tại Hải Phòng: Chuyển biến rõ từ nhận thức đến hành động

(VTC News) -

Là một trong những phường nội thành Hải Phòng, Kiến An được biết đến với nhiều tuyến phố có các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, buôn bán tấp nập. Với quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè của TP, thời gian qua, diện mạo những tuyến phố trung tâm thay đổi rõ rệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trên tuyến đường Trần Thành Ngọ, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các hộ dân ký cam kết, chấp hành nghiêm việc sử dụng vỉa hè đúng quy định; không bày bán hàng hóa, để xe chiếm vỉa hè, tạo đường hè thông thoáng cho người đi bộ, đảm bảo mĩ quan đô thị.

Vỉa hè đều được lực lượng chức năng kẻ vạch sơn phân định phần đường để xe máy, xe đạp; các biển quảng cáo, hàng hóa đều được các chủ hộ kinh doanh để đúng nơi quy định, không còn tình trạng để tràn lan chiếm vỉa hè như trước đây.

Theo UBND phường Kiến An, đến nay, việc triển khai Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND thành phố đã tạo bước chuyển mạnh về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; nhiều tồn tại kéo dài được xử lý dứt điểm; diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, góp phần xây dựng phường Kiến An ngày càng văn minh, hiện đại.

Trên tuyến đường Trần Nhân Tông, Trường Chinh, hai bên đường với hàng trăm cửa hàng kinh doanh đồ nội thất, đồ thờ trước đây từng bày tràn lan ra vỉa hè, nay các hộ kinh doanh chủ động sắp xếp hàng hóa vào trong cửa hàng, trả lại vỉa hè quang đãng.

Theo thông tin từ UBND phường Kiến An, thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND thành phố, UBND phường đã chuyển mạnh từ phương thức kiểm tra thường xuyên sang tổ chức đợt cao điểm đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia.

UBND phường tổ chức hội nghị triển khai tới các phòng, đơn vị, tổ dân phố; tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ kinh doanh; thành lập 2 Tổ công tác liên ngành; tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân; yêu cầu các hộ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về trật tự công cộng, trật tự đường hè, hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đến nay, 100% hộ kinh doanh trên các tuyến đường trọng điểm đã được tuyên truyền và ký cam kết. Từ 1/6/2026, hai Tổ công tác liên ngành đồng loạt ra quân trên các tuyến Trường Chinh, Trần Thành Ngọ, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Đồng Hòa và các khu vực trọng điểm.

Lực lượng chức năng của phường đã tháo dỡ 52 mái che, mái vẩy vi phạm; tháo dỡ 48 biển quảng cáo treo sai quy định; thu giữ 42 biển quảng cáo đặt trên vỉa hè; thu giữ 3 xe bán hàng rong; đã tháo dỡ nhiều bàn ghế, vật dụng lấn chiếm hè phố; phá dỡ 1 lán tôn dựng trái phép trên vỉa hè; cắt bỏ nhiều đường ống thoát nước, bạt che, dù che ảnh hưởng đến hành lang giao thông.

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 21 trường hợp, xử phạt 34,7 triệu đồng, yêu cầu khắc phục ngay các hành vi vi phạm tại một số tuyến phố trung tâm.

Cũng theo UBND phường Kiến An, công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự đường hè trên địa bàn phường đã có sự chuyển biến rõ rệt. Phương thức chỉ đạo được đổi mới theo hướng đồng bộ, quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; từ xử lý từng vụ việc chuyển sang quản lý theo tuyến, theo địa bàn và duy trì kiểm tra liên tục.