Cận cảnh kho thuốc nổ trong căn cứ ở Bolivia phát nổ, khói đen phủ kín bầu trời

(VTC News) -

Cận cảnh kho thuốc nổ trong căn cứ ở Bolivia phát nổ. (Video: Reuters)

Khoảng 14h30 ngày 4/9 tại Trung tâm Bảo dưỡng thuộc Trung đoàn Pháo binh Cơ giới RAM-2 “Bolivar”, nằm trong thành phố Viacha ở miền tây Bolivia ghi nhận vụ nổ bất ngờ. Bộ trưởng Quốc phòng Ernesto Justiniano cho biết sự việc khiến ít nhất 58 người bị thương, trong đó 52 trường hợp là dân thường.

Trong khi bà Rita Nebraska - lãnh đạo cơ quan y tế địa phương ước tính có từ 10 - 15 người thiệt mạng và 62 người bị thương. Trong đó, 14 người bị thương được chuyển đến bệnh viện ở thành phố La Paz và có một bé gái bị bỏng mức độ 3.

Ông Justiniano thông tin thêm vụ nổ xảy ra tại “khu vực lưu trữ pháo hoa”. Xe cứu thương, đội ngũ y tế và cảnh sát được điều động đến hiện trường để đánh giá thiệt hại và sơ tán những người bị thương đến trung tâm y tế.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát. Danh tính những người thiệt mạng chưa được xác định.

Ngoài ra, Reuters dẫn nguồn tin từ bà Nebraska tiết lộ thêm lực lượng cứu hỏa cảnh báo vẫn còn nguồn nhiệt tại hiện trường, làm tăng nguy cơ xảy ra vụ nổ khác và kêu gọi người dân giữ khoảng cách ít nhất 150m.

Viacha nằm cách thủ đô hành chính La Paz của Bolivia khoảng 30 - 35 km về phía tây nam, có dân số khoảng 100.000 người.