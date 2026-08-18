Nổ súng tại trường học ở miền nam Philippines, 2 người thiệt mạng

(VTC News) -

Thị trưởng thành phố Zamboanga (Philippines) Khymer Adan Olaso cho biết vụ việc xảy ra sáng 18/8 tại trường trung học thuộc khuôn viên Đại học Ateneo de Zamboanga.

Theo nhà chức trách, vụ việc bắt đầu khi nghi phạm nổ súng về phía một giáo viên. Sau đó, người này bắn chết một học sinh khác trước khi tự sát. Hai người khác bị thương.

Khu vực trường học xảy ra vụ việc.

Hàng trăm học sinh nhanh chóng được sơ tán khỏi tòa nhà trường học và đưa đến nơi an toàn. Khu vực trường trung học nằm trong một khuôn viên được bảo vệ an ninh, tách biệt với khuôn viên lớn hơn của trường đại học.

Vài giờ sau vụ việc, cảnh sát thông báo tình hình được kiểm soát. Cơ quan chức năng đề nghị phụ huynh và người giám hộ giữ bình tĩnh, đồng thời làm theo hướng dẫn của nhà trường khi đón học sinh. “Các cơ quan chức năng đang xác minh những tình tiết liên quan đến vụ việc”, đại diện Cảnh sát Quốc gia Philippines Jose Melencio Nartatez Jr. cho biết.

Cảnh sát cũng kêu gọi mọi người không chia sẻ những thông tin, hình ảnh hoặc video chưa được kiểm chứng để tránh gây lo lắng và hoang mang. Nhà chức trách khẳng định sự an toàn của học sinh, giáo viên và toàn bộ cộng đồng nhà trường là ưu tiên hàng đầu. Các cơ quan liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân và diễn biến của vụ việc.

Vụ việc xảy ra không lâu sau vụ nổ súng khác tại trường học ở thành phố Tacloban, miền trung Philippines hồi tháng 6. Vụ việc khi đó khiến 3 học sinh thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Sau sự cố, cảnh sát cho biết sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tại trường học.

Tại Philippines, các vụ việc liên quan đến súng vẫn là vấn đề được quan tâm. Tuy nhiên, những vụ nổ súng xảy ra trong trường học tương đối hiếm. Vụ việc tại Zamboanga cũng diễn ra chưa đầy hai tuần sau một vụ nổ súng tại trường học ở Thái Lan, khiến vấn đề an toàn trường học tiếp tục nhận được sự chú ý tại khu vực Đông Nam Á.