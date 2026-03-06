Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập phía Tây Hà Nội

Nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài mỗi khi mưa lớn, Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành quyết định đầu tư 10 công trình chống ngập khẩn cấp trên địa bàn, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.600 tỷ đồng. Trong số này, dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ là công trình quan trọng nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Theo quy hoạch, hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) có diện tích khoảng 12ha, với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế với tuyến kè dài khoảng 1.950m cùng các hạng mục kỹ thuật phục vụ việc điều tiết và tiêu thoát nước. Khi hoàn thành, hồ sẽ trở thành một điểm điều hòa nước quan trọng trong hệ thống thoát nước của khu vực.

Ngoài phần hồ điều hòa, dự án còn bao gồm việc xây dựng hệ thống cống điều tiết kết nối kênh Đồng Bông với trạm bơm Đồng Bông. Hệ thống này được thiết kế nhằm điều tiết dòng chảy giữa các khu vực, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 3 tại công trường dự án, nhiều máy móc, thiết bị được huy động làm việc liên tục. Các tổ công nhân chia thành nhiều nhóm thi công các hạng mục khác nhau nhằm bảo đảm tiến độ công trình.

Dự án đang trong giai đoạn san gạt mặt bằng và đào hồ. Trên khu vực thi công, các máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục để bóc tách lớp đất, từng bước hình thành lòng hồ theo thiết kế.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính phục vụ trực tiếp cho công tác thoát nước đang được đơn vị thi công tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2026 để kịp phục vụ công tác chống ngập trong mùa mưa.

Sau khi hoàn thành các hạng mục trọng tâm, phần việc còn lại của dự án sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tiếp theo. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch thoát nước của Hà Nội, tăng khả năng điều tiết và trữ nước cho khu vực.

Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giảm tình trạng ngập úng tại khu vực và các vùng lân cận, góp phần ổn định đời sống sinh hoạt của người dân cũng như cải thiện cảnh quan môi trường đô thị tại khu vực phía Tây Thủ đô.

10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội năm 2026:

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm. Tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và vùng lân cận. Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với sông Tô Lịch và trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước trong lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.