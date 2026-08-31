Theo tàu liệu, tháng 5/1964, Trung ương giao Tỉnh ủy Phú Yên nghiên cứu, lựa chọn bến bãi để tiếp nhận khí tài chi viện từ miền Bắc bằng đường biển. Sau khảo sát, tháng 7/1964, hội nghị liên tịch tại Suối Phẩn thống nhất chọn Vũng Rô làm bến đón tàu bởi nơi đây hội tụ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Nằm dưới chân đèo Cả, Vũng Rô có vùng nước sâu, kín gió, nhiều hang, gộp đá và các tuyến hành lang bí mật kết nối với vùng căn cứ. Công tác chuẩn bị bến, lực lượng bảo vệ, phương án tiếp nhận và vận chuyển vũ khí được khẩn trương triển khai.
Đêm 28/11/1964, tàu Không số 41 do Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh chỉ huy, chở 63 tấn khí tài cùng 18 cán bộ, thủy thủ, cập bến Vũng Rô lúc 23 giờ 50. Đây là chuyến tàu Không số đầu tiên đưa vũ khí từ miền Bắc vào Vũng Rô. Sau đó, tàu 41 tiếp tục thực hiện thêm hai chuyến, góp phần đưa hàng trăm tấn vũ khí vào chi viện chiến trường Nam Trung Bộ.
Ngày 15/2/1965, tàu C143 chở khoảng 60 tấn vũ khí cập bến Vũng Rô. Do sự cố tời neo, tàu không thể rời bến trước khi trời sáng. Sáng 16/2, máy bay địch phát hiện con tàu và huy động lực lượng không quân, hải quân, pháo binh, bộ binh tấn công Vũng Rô.
Trước tình thế địch áp đảo và có ý định chiếm tàu, lực lượng ta quyết định phá hủy C143. Sau nhiều lần đánh phá, con tàu bị phá hủy và chìm xuống vùng biển Vũng Rô. Quân và dân ta tiếp tục chiến đấu, bảo vệ số vũ khí còn lại rồi tổ chức phá vòng vây, rút lui.
Cận cảnh dấu tích tàu Không số Vũng Rô sau 61 năm nằm dưới đáy đại dương
(VTC News) -
Sau 61 năm nằm dưới đáy đại dương, dấu tích tàu Không số C143 tại Vũng Rô (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị vôi hóa, nhiều vị trí phủ kín san hô.
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