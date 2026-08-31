Cận cảnh dấu tích tàu Không số Vũng Rô sau 61 năm nằm dưới đáy đại dương

Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành chụp ảnh, quay phim ghi lại tư liệu về dấu tích tàu Không số Vũng Rô đang nằm dưới đáy biển.

Theo đơn vị này, sau hơn 6 thập kỷ chìm dưới biển, thân tàu đã bị vôi hóa, nhiều khu vực bị san hô và các sinh vật biển bám phủ.

Những hình ảnh cận cảnh giúp ghi lại rõ hơn dấu tích của con tàu từng vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào chi viện chiến trường miền Nam. “Chúng tôi cố gắng quay lại những tư liệu rõ nhất để làm ảnh trưng bày, giúp thế hệ sau hiểu hơn về những trận đánh oai hùng và sự hy sinh của quân, dân ta”, đại diện Ban Quản lý di tích cho biết.

Theo tư liệu, Tàu C143 cập Vũng Rô ngày 15/2/1965, chở khoảng 60 tấn vũ khí. Do gặp sự cố tời neo, đến sáng hôm sau tàu chưa thể rời bến và bị máy bay địch phát hiện. Trước tình thế bị bao vây, lực lượng ta tổ chức rút lui, hủy số vũ khí còn lại và phá hủy tàu C143 tại khu vực Bãi Chùa (ảnh tư liệu)

Sau hơn 61 năm chìm dưới đáy biển Vũng Rô, thân tàu C143 đã chịu tác động rõ rệt của môi trường biển.

Nhiều vị trí trên thân tàu bị oxy hóa, phủ lớp vôi hóa, rong rêu, san hô và các sinh vật biển bám dày.

Qua thời gian, con tàu dần hòa vào môi trường tự nhiên, trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật biển, đồng thời lưu giữ những dấu tích đặc biệt của một thời kỳ lịch sử.

Phía sau những lớp san hô là một chứng tích lịch sử không thể lãng quên. Từng khoang tàu, từng mảnh thép nằm lại dưới biển vẫn gợi nhớ hành trình của những chuyến tàu Không số vượt sóng.

Năm 1997, Vũng Rô đã trở thành Di tích lịch sử cấp quốc gia; đến năm 2001, Bia di tích Bến Vũng Rô được xây dựng; sau đó Đài tưởng niệm Vũng Rô hoàn thành khắc ghi một sự kiện oai hùng trong lịch sử dân tộc.

Theo tàu liệu, tháng 5/1964, Trung ương giao Tỉnh ủy Phú Yên nghiên cứu, lựa chọn bến bãi để tiếp nhận khí tài chi viện từ miền Bắc bằng đường biển. Sau khảo sát, tháng 7/1964, hội nghị liên tịch tại Suối Phẩn thống nhất chọn Vũng Rô làm bến đón tàu bởi nơi đây hội tụ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Nằm dưới chân đèo Cả, Vũng Rô có vùng nước sâu, kín gió, nhiều hang, gộp đá và các tuyến hành lang bí mật kết nối với vùng căn cứ. Công tác chuẩn bị bến, lực lượng bảo vệ, phương án tiếp nhận và vận chuyển vũ khí được khẩn trương triển khai.

Đêm 28/11/1964, tàu Không số 41 do Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh chỉ huy, chở 63 tấn khí tài cùng 18 cán bộ, thủy thủ, cập bến Vũng Rô lúc 23 giờ 50. Đây là chuyến tàu Không số đầu tiên đưa vũ khí từ miền Bắc vào Vũng Rô. Sau đó, tàu 41 tiếp tục thực hiện thêm hai chuyến, góp phần đưa hàng trăm tấn vũ khí vào chi viện chiến trường Nam Trung Bộ.

Ngày 15/2/1965, tàu C143 chở khoảng 60 tấn vũ khí cập bến Vũng Rô. Do sự cố tời neo, tàu không thể rời bến trước khi trời sáng. Sáng 16/2, máy bay địch phát hiện con tàu và huy động lực lượng không quân, hải quân, pháo binh, bộ binh tấn công Vũng Rô.

Trước tình thế địch áp đảo và có ý định chiếm tàu, lực lượng ta quyết định phá hủy C143. Sau nhiều lần đánh phá, con tàu bị phá hủy và chìm xuống vùng biển Vũng Rô. Quân và dân ta tiếp tục chiến đấu, bảo vệ số vũ khí còn lại rồi tổ chức phá vòng vây, rút lui.