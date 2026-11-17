Việc tái hiện hình tượng cặp rồng thời Lý là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11. Theo kế hoạch, lễ khai mạc được tổ chức vào sáng 21/11 tại sân khấu quy mô lớn trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ.