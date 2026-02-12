Vì sao tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong dịp Tết?

(VTC News) -

Ngày 12/2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc tạm dừng thông xe vận hành khai thác trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026 đoạn tuyến chính cao tốc từ Km1050+00 (Km127+720 của đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đến Km1138+00 (tiếp giáp với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn). Đây là dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung văn bản hỏa tốc, ngày 11/2, Ban Quản lý dự án 2 đã thông báo về việc thông xe đưa vào khai thác sử dụng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 vào lúc 11h ngày 12/2.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đánh giá năng lực vận hành khai thác của tuyến đường đã xuất hiện các tình huống về đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là xử lý các sự cố phát sinh nên chưa đảm bảo đủ điều kiện thông xe của dự án. Bên cạnh đó, một lý do khác là để đảm bảo đồng bộ khi khai thác các tuyến đường cao tốc và tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông.

Vì vậy, Ban Quản lý dự án 2 thông báo tạm dừng thông xe dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán.

Được biết, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khởi công đầu năm 2023, đi qua địa bàn Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025.

Đoạn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120km/h ở giai đoạn hoàn chỉnh. Trong giai đoạn phân kỳ hiện nay, tuyến khai thác 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ tối đa 90km/h áp dụng với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách đến 29 chỗ; 80km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Tại các nhánh nút giao, phương tiện lưu thông theo biển báo với tốc độ tối đa 50km/h.