Sinh viên TP.HCM hào hứng trải nghiệm, nhận diện 'bẫy số'

Lên mạng rao bán trường tiểu học quốc tế, Facebooker bị công an mời làm việc
Tài khoản Facebook Q.L. đăng bài rao bán Trường Tiểu học Quốc tế ở Đắk Lắk với diện tích 1,3ha, bị công an mời làm việc để xác minh, xử lý.
Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Bệnh xá Đức Phổ, Quảng Ngãi
Cùng với hài cốt, một số di vật được tìm thấy gồm cúc áo, chai dầu gió, võng bộ đội, tăng bộ đội và trang phục bộ đội.
Vá xe miễn phí cho người đi đường, tài xế Grab ở TP.HCM bị dọa 'đập nát đầu'
Đang giúp người đi đường vá xe miễn phí, tài xế Grab ở TP.HCM bị người đàn ông tự nhận là có tiệm sửa xe gần đó chửi bới, đe dọa hành hung.
Quảng Ngãi bổ nhiệm cán bộ nhiều cơ quan, đơn vị
Chiều 30/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Cần Thơ bổ nhiệm lãnh đạo Công ty XSKT Sóc Trăng và Quỹ đầu tư phát triển
UBND TP Cần Thơ vừa điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công ty XSKT Sóc Trăng và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.
Di dời cư dân chung cư Vĩnh Hội, TP.HCM bố trí 232 căn hộ tạm cư
TP.HCM bố trí 232 căn hộ thuộc tài sản công để người dân chung cư Vĩnh Hội tạm cư khi di dời; các hộ được miễn tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành.
Bình luận