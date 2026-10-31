Sinh viên TP.HCM hào hứng trải nghiệm, nhận diện 'bẫy số'

“Được có mặt tại Ngày hội Sinh viên An ninh mạng và trực tiếp trải nghiệm, em có thêm nhiều kiến thức quý báu. Những thông tin này không chỉ giúp ích cho bản thân em mà còn có thể chia sẻ với nhiều sinh viên đến từ các trường khác”, Hào nói.