Cán bộ không thể chỉ nói hay, nói tốt nhưng không có sản phẩm

(VTC News) -

Quan điểm trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 239 của Bộ Chính trị tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, ngày 30/9.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng công tác cán bộ vẫn còn những vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận.

“Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số nơi, nhất là cấp cơ sở, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức bộ máy, chính sách và phân cấp, phân quyền vẫn còn những khó khăn, bất cập cần tiếp tục xử lý... Đây không chỉ là vấn đề của Lào Cai mà là yêu cầu đặt ra ở nhiều địa phương”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ; chủ động nghiên cứu, xây dựng nghị quyết chuyên đề phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở, đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, bảo đảm có chiến lược cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Nhấn mạnh đánh giá cán bộ là khâu cần tiếp tục đổi mới, Phó Thủ tướng cho rằng việc đánh giá phải thực chất, khách quan, gắn với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao và kết quả đầu ra, làm cơ sở cho đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

“Phải lấy sản phẩm, kết quả công việc để đánh giá cán bộ. Không thể chỉ nói hay, nói tốt nhưng cuối cùng không có sản phẩm gì”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Cùng với đổi mới đánh giá, Phó Thủ tướng lưu ý phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, rà soát, đánh giá và hướng dẫn; không có nghĩa là phân cấp rồi buông lỏng quản lý.

Lào Cai cần tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, xử lý những vị trí còn thiếu, những nơi cấp phó dôi dư. Đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, tạo nguồn kế cận cho địa phương.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Phó Thủ tướng đặt ra với địa phương là thay đổi mạnh mẽ tư duy trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác tổ chức, cán bộ.

Theo đó, tỉnh cần xây dựng dữ liệu chuyên ngành về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tiêu chí đánh giá theo hướng đồng bộ, liên thông, có khả năng khai thác phục vụ quản lý. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả sẽ thực chất hơn.

Đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác cán bộ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý cần triển khai thận trọng, bảo đảm tính chính xác, an toàn, bảo mật, đúng quy định và xác định rõ trách nhiệm trong khai thác, sử dụng dữ liệu.

Bên cạnh công tác cán bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu Lào Cai tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh đạt khoảng 9,53%; thu ngân sách trên 16.000 tỷ đồng, bằng hơn 90% chỉ tiêu Trung ương giao.

Phó Thủ tướng cho rằng năm 2026 là năm nền tảng, năm 2027 là năm tăng tốc. Do đó, trong 3 tháng cuối năm, tỉnh cần xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Lào Cai cũng được yêu cầu sớm chuẩn bị kịch bản năm 2027 theo hướng dự báo cao, khoa học, bài bản, chặt chẽ và khả thi.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết của Lào Cai và Yên Bái sau sắp xếp.

“Điều cốt lõi nhất, sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhất là sự đoàn kết”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.