Thủ tướng: Lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng

(VTC News) -

Quan điểm trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị, nêu tại hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sáng 24/9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: chinhphu.vn)

Không thể cán bộ xuất sắc khi cơ quan không hoàn thành nhiệm vụ

Về công tác cán bộ, Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung rà soát, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập; ưu tiên tại các xã, phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ.

Trong đó, cần đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

“Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và cụ thể hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và khung năng lực. Các tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm phải được cụ thể hóa thành yêu cầu về năng lực và kết quả cuối cùng, nhất là khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh, việc mới, việc khó.

Theo người đứng đầu Chính phủ, kết quả đánh giá phải chính xác, phản ánh đúng năng lực, chất lượng cán bộ và được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc.

“Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; nếu đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Đồng thời, kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị; không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh lương, chế độ, chính sách đối với cán bộ không thể cào bằng; kể cả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù cũng phải được đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng. Đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Cùng với đó, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, liêm chính, có tinh thần phục vụ Nhân dân; kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực và tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

Thủ tướng định hướng nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thành phố; chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy chiến lược, có năng lực kiến tạo, tổ chức thực hiện, đi đầu, tiên phong, gương mẫu, chấp hành pháp luật và các quy định của Đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: chinhphu.vn)

Nhanh chóng đưa nhà, đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng

Về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng lựa chọn các bài toán chiến lược của địa phương để đặt hàng nghiên cứu, thương mại hóa; gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và trường đại học.

Hải Phòng cần tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện các yêu cầu về sản phẩm và công nghệ chiến lược.

Thành phố cũng được yêu cầu phát triển hạ tầng số 5G, chính quyền số và dữ liệu dùng chung; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về đầu tư, đất đai, thuế, hải quan, lao động, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế; quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Với các nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, các dự án trọng điểm và hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp, xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Thành phố cần tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các ngành điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, tập trung cho các dự án mở rộng công suất, các dự án sắp vận hành; đẩy nhanh phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp sinh thái.

Việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài phải có chọn lọc, phù hợp định hướng phát triển, gắn với chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, tiếp tục phát huy lợi thế thành phố cảng, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế; tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực kết nối logistics.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Hải Phòng cũng phải có kế hoạch xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài còn lại; nhanh chóng đưa cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng, chuyển đổi công năng, đấu giá hoặc khai thác theo quy định; xử lý tình trạng thiếu hụt lao động bằng cơ chế thu hút nhân lực và liên kết đào tạo.

Một yêu cầu khác được lãnh đạo Chính phủ đặt ra với TP Hải Phòng là đẩy nhanh việc thực hiện nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp.