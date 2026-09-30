Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Cán bộ xã sẽ được tăng phụ cấp từ 25% lên 55%

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp và Xuân Ái của tỉnh Lào Cai, sáng 30/9.

Tại hội nghị, cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55% mức lương hiện hưởng (tăng thêm 30%)

“Trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Dự kiến, cán bộ, công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Việc điều chỉnh phụ cấp nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, đồng thời gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị trong mô hình tổ chức mới.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

“Để giải quyết tổng thể, hiện nay Chính phủ đang tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV. Khi chính sách tiền lương được triển khai đồng bộ, các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét trong tổng thể chung”, Phó Thủ tướng nói.

Cùng với chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, lãnh đạo Chính phủ cho hay các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan.

Nghiên cứu phụ cấp với Hội Người cao tuổi cấp xã

Về đề xuất có hướng dẫn thống nhất về vị trí công tác và mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương phối hợp với MTTQ Việt Nam và các cơ quan sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2024 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó có nội dung liên quan đến các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

“Chính phủ cũng sẽ làm rõ hơn vấn đề này và cũng sẽ thống nhất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi để nghiên cứu, tính toán làm sao bảo đảm được phụ cấp đối với hội người cao tuổi ở cấp xã”, Phó Thủ tướng thông tin.

Về cơ sở vật chất y tế, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng đề án đầu tư trạm y tế cho khu vực biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh nguồn lực Trung ương, địa phương cần chủ động lồng ghép nguồn ngân sách để rà soát, đầu tư phù hợp.

Trước mắt, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương sử dụng tối đa, hiệu quả hệ thống trạm y tế hiện có; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Liên quan việc tiếp tục kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai rà soát, đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đều thiết thực, sát với đời sống dân sinh và yêu cầu phát triển của địa phương.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có lộ trình phù hợp.

“Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, những nội dung có thể giải quyết ngay sẽ được các cơ quan chức năng cụ thể hóa; những vấn đề cần có lộ trình, nghiên cứu, xem xét sẽ tiếp tục được xử lý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu.