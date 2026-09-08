7 chiến sĩ công an Quảng Trị cùng hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang trong tình trạng thiếu máu, cần truyền máu khẩn cấp, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh nhanh chóng lan tỏa thông tin đến các đoàn viên, thanh niên, thành viên của câu lạc bộ; triển khai lực lượng tham gia hiến máu.

Tiếp nhận thông tin, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động huy động 3 đoàn viên; Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị huy động 6 đoàn viên và Đoàn thanh niên Công an phường Đông Hà (Quảng Trị) huy động 1 đoàn viên tham gia hiến máu hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

2 trong số 7 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Qua kiểm tra, sàng lọc, có 07 đoàn viên, thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Quảng Trị đủ điều kiện hiến máu. Tổng cộng 7 đơn vị máu, tương đương 2.100 ml, đã được kịp thời hiến để bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, trong thời điểm người bệnh cần máu khẩn cấp, sự có mặt kịp thời của các đoàn viên, thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh góp phần hỗ trợ công tác điều trị, giúp người bệnh có thêm cơ hội vượt qua tình trạng nguy kịch. Đây không chỉ là hành động sẻ chia đầy nhân văn mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa tình của tuổi trẻ công an nhân dân, đồng thời lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Lá thư cảm ơn của đại diện gia đình gửi đến Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Sau khi nhận được sự hỗ trợ, người nhà bệnh nhân cũng gửi thư cảm ơn Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị và các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. Những lời cảm ơn chân thành từ gia đình người bệnh là sự ghi nhận đối với nghĩa cử cao đẹp của các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tiếp thêm động lực để Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tiếp tục duy trì hoạt động, sẵn sàng có mặt vì sự sống và sức khỏe của nhân dân.