Caesar Vietnam: Giải pháp sống xanh từ thiết bị vệ sinh công nghệ mới

(VTC News) -

Tối ưu tài nguyên nước từ hệ sinh thái công nghệ xả tiên tiến

Theo nhiều nghiên cứu, hiện nay phòng tắm là nơi tiêu thụ tới hơn 30% tổng lượng nước sinh hoạt của mỗi hộ gia đình Việt. Thấu hiểu trách nhiệm này, Caesar Vietnam đã tập trung nghiên cứu và ứng dụng hệ thống công nghệ xả thông minh, giúp giải quyết bài toán lãng phí nước từ bàn cầu đến vòi chậu.

Không gian phòng tắm với thiết bị vệ sinh Caesar.

Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến là sự thay đổi trong cơ chế xả của bàn cầu. Thay vì theo cơ chế truyền thống có thể tốn đến 9 lít nước, thiết bị vệ sinh Caesar thế hệ mới ứng dụng công nghệ xả AQUA JET chỉ tốn 3-4.8L nhanh, mạnh, làm sạch hiệu quả chỉ trong một lần nhấn. Điều này loại bỏ hoàn toàn tình trạng xả nhiều lần gây lãng phí nước ở những dòng bàn cầu có hệ thống xả yếu.

Hệ thống bàn cầu Caesar với công nghệ hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở bàn cầu, Caesar Vietnam còn mang đến giải pháp tiết kiệm nước thông minh thông qua dòng vòi Lavabo cảm ứng tự động. Nhờ mắt cảm biến hồng ngoại nhạy bén, vòi sẽ tự động ngắt nước ngay khi người dùng rời tay, ngăn chặn tình trạng quên tắt vòi hoặc tắt không chặt. Đây không chỉ là thiết bị lý tưởng cho hộ gia đình mà còn cho các không gian công cộng như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim – nơi tần suất sử dụng nước cực kỳ lớn.

Bên cạnh bàn cầu, dòng bệ tiểu nam của Caesar Vietnam cũng gây ấn tượng mạnh nhờ tích hợp công nghệ cảm ứng phức hợp thông minh, đánh dấu kỷ nguyên vệ sinh không chạm hoàn toàn mới.

Hệ thống này có khả năng tự động đo vị trí dung dịch để ngưng xả ngay khi tắc nghẽn, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tràn nước bẩn. Đặc biệt, thiết bị giúp tiết kiệm nước tới 30% nhờ chế độ điều chỉnh theo tần suất: tự động xả lượng nước ít hơn khi có trên 3 người sử dụng liên tục và xả mạnh làm sạch sâu sau 2 phút cao điểm. Thiết bị vệ sinh Caesar khẳng định ưu thế vượt trội về khả năng khử mùi, diệt khuẩn và bảo vệ môi trường bền vững.

Men kháng khuẩn Caesar: Giảm thiểu hóa chất độc hại

Một khía cạnh then chốt của lối sống xanh là kiểm soát hóa chất tẩy rửa thải ra môi trường. Để giải quyết bài toán này, Caesar Vietnam đã ứng dụng công nghệ men kháng khuẩn khiến bề mặt sứ đạt độ siêu mịn, loại bỏ nơi trú ngụ của vi khuẩn mà không cần đến sự can thiệp của các hóa chất tẩy rửa mạnh. Việc này không chỉ bảo vệ hệ sinh thái nguồn nước mà còn đảm bảo an toàn cho hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa lớp men nano siêu mịn và nắp bàn cầu đạt chứng nhận SIAA Nhật Bản về khả năng kháng khuẩn đã tạo nên một hệ sinh thái an toàn tuyệt đối. Đây chính là "vũ khí" chủ động bảo vệ sức khỏe, biến phòng tắm từ nơi tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn trở thành không gian thư giãn lành mạnh nhất trong ngôi nhà.

Không gian sáng sạch chuẩn sang khi có các thiết bị vệ sinh Caesar.

Bước sang năm 2026, Caesar Vietnam đang tích hợp thêm nhiều công nghệ thông minh để tạo nên hệ thống thiết bị vệ sinh diệt khuẩn toàn diện. Sự chuyển mình này góp phần mang lại trải nghiệm vệ sinh ở một tầm cao mới cho các gia đình hiện đại trong tương lai.

Quy trình sản xuất xanh và nguyên liệu bền vững

Để tạo ra những sản phẩm thiết bị vệ sinh Caesar đạt chất lượng cao, thương hiệu luôn ưu tiên sử dụng các nguồn nguyên liệu được kiểm định nghiêm ngặt về độ an toàn và thân thiện với môi trường.

Quy trình sản xuất của Caesar tại Việt Nam được ứng dụng các tiêu chuẩn quản lý môi trường tiên tiến, tích hợp hệ thống tái chế nước thải và giảm thiểu khí thải CO2. Các công đoạn từ đúc khuôn, tráng men đến nung sứ đều được giám sát bởi hệ thống tự động hóa, giúp tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi.

Thay vì các sản phẩm giá rẻ có vòng đời ngắn, thiết bị vệ sinh Caesar cam kết mang lại giá trị sử dụng lâu dài, giảm thiểu gánh nặng rác thải xây dựng khi phải thay mới thiết bị thường xuyên. Đầu tư vào Caesar chính là lựa chọn một giải pháp sống có trách nhiệm, nơi mỗi thiết bị trong phòng tắm đều đóng vai trò là một mắt xích bền vững trong chuỗi giá trị bảo vệ hành tinh.

Sự nỗ lực không ngừng của Caesar Vietnam trong việc xanh hóa quy trình sản xuất đã khẳng định tâm thế của một thương hiệu dẫn đầu, luôn gắn liền lợi ích kinh doanh với sự phát triển chung của cộng đồng và hệ sinh thái. Đây chính là mắt xích quan trọng trong việc xây dựng một tương lai xanh.