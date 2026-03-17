Cách làm bò xào hoa thiên lý thơm ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị

300gr thịt bò thăn hoặc bắp bò, hoa thiên lý, mỡ heo để làm tóp mỡ, tỏi.

Gia vị: nước mắm, đường, hạt nêm, dầu hào, tiêu.

Bò xào thiên lý tóp mỡ là món ăn thanh nhẹ, bổ dưỡng. (Ảnh: Bảo Linh)

Sơ chế

Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng, ngang thớ để khi xào không bị dai. Ướp nhanh với một chút hạt nêm, tiêu và dầu hào trong khoảng 15 phút.

Hoa thiên lý nhặt bỏ cuống già, rửa nhẹ tay để tránh dập nát, sau đó để ráo.

Mỡ heo thái hạt lựu, cho vào chảo thắng trên lửa vừa đến khi ra tóp mỡ vàng giòn. Vớt tóp mỡ ra riêng, giữ lại phần mỡ nước để xào, đây chính là bí quyết giúp món ăn dậy hương đặc trưng.

Cách làm bò xào thiên lý

Làm nóng chảo với một ít mỡ nước vừa thắng. Phi thơm tỏi băm, sau đó cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi thịt bò vừa tái, bạn trút ra đĩa riêng để tránh bị dai.

Tiếp tục dùng chính chảo đó, cho hoa thiên lý vào xào. Nêm nhẹ với một chút hạt nêm và nước mắm để giữ vị thanh tự nhiên. Đảo nhanh tay khoảng 2–3 phút đến khi hoa vừa chín tới, vẫn giữ được màu xanh mướt.

Cho phần thịt bò trở lại chảo, đảo đều cùng thiên lý. Cuối cùng, cho tóp mỡ vào, trộn nhẹ tay, nêm nếm lại cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Đĩa bò xào thiên lý tóp mỡ đạt chuẩn sẽ có màu xanh tươi của hoa, xen lẫn sắc nâu mềm của thịt bò và vàng ruộm của tóp mỡ. Khi ăn, bạn cảm nhận rõ sự đối lập thú vị, bởi thịt bò mềm ngọt, thiên lý giòn nhẹ, tóp mỡ béo nhưng không ngấy.

Món ăn này rất đưa cơm, đặc biệt phù hợp cho những bữa cơm gia đình cần sự thanh nhẹ mà vẫn đủ chất.

Điểm mấu chốt của món bò xào thiên lý tóp mỡ là không xào thịt bò quá lâu và không xào thiên lý quá chín. Hai nguyên liệu này đều “nhạy lửa”, chỉ cần quá tay là món ăn sẽ mất đi độ ngon vốn có.

Ngoài ra, việc sử dụng mỡ nước thay cho dầu ăn thông thường sẽ giúp món ăn có hương vị truyền thống, thơm và đậm đà hơn.