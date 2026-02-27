Cách làm thịt dê quay thơm ngon đơn giản

(VTC News) -

Nhiều người nghĩ món dê quay chỉ có thể làm ở nhà hàng, quán nhậu nhưng thực tế, nếu nắm đúng kỹ thuật, bạn hoàn toàn có thể chế biến dê quay tại nhà với các dụng cụ sẵn có.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 kg thịt dê (nên chọn đùi hoặc vai dê), sả, tỏi, gừng, gói ngũ vị hương, dầu hào, nước mắm, mật ong, dầu ăn.

Gia vị: muối, tiêu, hạt nêm; Rau ăn kèm: trái vả, khế chua, rau thơm.

Thịt dê quay là món ăn có thể làm được tại nhà.

Sơ chế để khử mùi dê

Thịt dê mua về rửa sạch, xát muối hạt và gừng đập dập, sau đó rửa lại bằng nước sạch, để ráo.Cách này giúp khử mùi hôi và giữ vị ngọt tự nhiên của thịt.

Sả, tỏi, gừng băm nhuyễn hoặc xay nhỏ. Trái vả, khế chua, rau thơm rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

Ướp thịt dê

Cho thịt dê vào tô lớn, ướp với: sả, gừng, tỏi, ngũ vị hương, nước mắm, dầu hào, tiêu, hạt nêm và 1 thìa dầu ăn. Bạn trộn đều, massage nhẹ để thịt dê thấm sâu cùng gia vị. Ướp ít nhất 2 giờ, ngon nhất là để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách quay dê đơn giản tại nhà

Cách 1: Quay bằng lò nướng

Làm nóng lò trước ở 180°C trong 10 phút. Đặt thịt dê lên vỉ nướng, bên dưới có khay hứng nước. Nướng 25 phút, lấy ra phết hỗn hợp mật ong + dầu ăn lên bề mặt thịt.

Cho thịt dê vào nướng tiếp 15–20 phút ở 200°C đến khi thịt vàng đều, dậy mùi thơm. Lật thịt 1 lần trong quá trình nướng để chín đều.

Cách 2: Quay bằng chảo (không có lò)

Bắc chảo dày, cho ít dầu ăn, áp chảo thịt dê trên lửa vừa. Đậy nắp, trở mặt thường xuyên cho thịt chín đều.

Khi thịt gần chín, mở nắp, phết mật ong để tạo màu vàng nâu đẹp mắt.

Lưu ý

Không nướng/quay dê trên lửa quá lớn ngay từ đầu vì việc này khiến thịt dễ khô bên ngoài mà bên trong chưa chín.

Sả và ngũ vị hương là những gia vị quan trọng giúp thịt dê thơm, át mùi đặc trưng.

Để thịt nghỉ 5 phút sau khi quay xong rồi mới thái sẽ giúp thịt mềm và không bị mất nước.

Thịt dê quay cắt lát vừa ăn, dùng nóng kèm rau sống, khế chua, trái vả, chấm cùng chao hoặc mắm tôm. Món này rất hợp cho bữa tiệc gia đình, họp mặt cuối tuần hoặc làm món nhậu lai rai.