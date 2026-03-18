Cách bảo quản thiết bị điện tử mùa nồm ẩm

(VTC News) -

Ở miền Bắc nước ta, mùa nồm thường xuất hiện vào khoảng tháng 2 đến tháng 4, độ ẩm không khí có thể vượt 90%. Trong điều kiện này, hơi nước dễ ngưng tụ trên bề mặt đồ vật, bao gồm cả các thiết bị điện tử. Nếu không được bảo quản đúng cách, linh kiện bên trong có thể bị oxy hóa, chập mạch hoặc hoạt động kém ổn định.

Thời tiết nồm ẩm gây hại cho các thiết bị điện tử. (Ảnh minh họa)

Hạn chế độ ẩm quanh thiết bị

Cách hiệu quả nhất để bảo vệ thiết bị điện tử trong mùa nồm là giảm độ ẩm trong không gian sử dụng. Người dùng có thể đóng kín cửa, bật điều hòa chế độ hút ẩm hoặc sử dụng máy hút ẩm chuyên dụng.

Chế độ "Dry" (khô ráo) của điều hòa giúp giảm đáng kể độ ẩm trong phòng, hạn chế hơi nước bám vào linh kiện điện tử.

Ngoài ra, mọi người có thể sử dụng các gói hút ẩm silica gel đặt gần thiết bị như máy ảnh, máy tính hoặc thiết bị lưu trữ. Với các thiết bị ít sử dụng, việc đặt trong hộp kín kèm túi hút ẩm giúp giảm nguy cơ ngưng tụ hơi nước.

Đối với máy tính để bàn, người dùng nên đặt thiết bị ở vị trí cao, tránh sát tường hoặc nền nhà, những khu vực thường tích tụ hơi ẩm.

Không tắt hoàn toàn thiết bị

Một thói quen phổ biến của người dùng trong mùa nồm là tắt hẳn thiết bị điện tử khi không sử dụng. Thực tế, việc bật thiết bị ở mức hoạt động nhẹ có thể giúp hạn chế ẩm mạch.

Khi hoạt động, các linh kiện điện tử sinh nhiệt nhẹ, giúp giảm hơi ẩm tích tụ bên trong. Ví dụ, người dùng có thể bật máy tính hoặc tivi trong thời gian ngắn mỗi ngày để thiết bị “khởi động” và làm khô linh kiện.

Việc để thiết bị điện tử quá lâu trong môi trường ẩm trong trạng thái không hoạt động có thể khiến mạch điện dễ bị oxy hóa hơn. Tuy vậy, người dùng vẫn cần chú ý tránh đặt thiết bị gần nguồn nước hoặc nơi có hiện tượng đọng nước trên sàn nhà.

Vệ sinh thiết bị định kỳ

Bụi bẩn kết hợp với độ ẩm là yếu tố khiến thiết bị điện tử nhanh xuống cấp. Trong môi trường ẩm, lớp bụi có thể giữ nước và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Người dùng có thể bật điều hòa ở chế độ Dry để hút ẩm trong phòng.

Việc vệ sinh thiết bị định kỳ giúp hạn chế tình trạng này. Người dùng có thể dùng khăn mềm khô để lau bề mặt thiết bị, đặc biệt là màn hình, bàn phím và cổng kết nối.

Đối với máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn, nên kiểm tra và làm sạch các khe tản nhiệt. Khi khe tản nhiệt bị bám bụi, luồng khí lưu thông kém khiến thiết bị nóng hơn và dễ bị ẩm mạch.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực Việt Nam, khi vệ sinh thiết bị điện tử, người dùng cần đảm bảo đã tắt nguồn và rút phích cắm để tránh nguy cơ chập điện.

Lưu ý với điện thoại và thiết bị di động

Điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, tai nghe không dây cũng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường ẩm. Khi di chuyển ngoài trời trong thời tiết nồm ẩm, người dùng nên hạn chế đặt thiết bị trong túi quần hoặc balo ẩm.

Nếu thiết bị có dấu hiệu bị ẩm, ví dụ như màn hình xuất hiện hơi nước hoặc loa bị rè, cần tắt nguồn và để thiết bị ở nơi khô thoáng. Người dùng có thể sử dụng túi hút ẩm hoặc hộp chống ẩm để xử lý tạm thời.

Trong trường hợp thiết bị dính nước hoặc ẩm nặng, các chuyên gia khuyến cáo không nên sấy bằng máy sấy tóc ở nhiệt độ cao vì có thể làm hỏng linh kiện.

Nếu thiết bị điện tử bị ẩm, nên để thiết bị khô tự nhiên hoặc mang tới trung tâm kỹ thuật để kiểm tra nếu nghi ngờ có hơi ẩm bên trong.

Tránh đặt thiết bị gần tường và sàn nhà

Trong mùa nồm, tường và sàn nhà thường là nơi hơi ẩm tích tụ nhiều nhất. Nếu đặt thiết bị sát tường hoặc trực tiếp trên sàn, nguy cơ hơi nước xâm nhập vào linh kiện sẽ cao hơn.

Người dùng nên đặt thiết bị điện tử trên bàn hoặc kệ cao, đảm bảo khoảng cách với tường ít nhất vài centimet để không khí lưu thông tốt hơn.

Đối với các thiết bị như tivi, loa hoặc máy chơi game, người dùng cũng nên kiểm tra thường xuyên các cổng kết nối để phát hiện sớm dấu hiệu ẩm mạch hoặc gỉ sét.