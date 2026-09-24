Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hệ quân sự

(VTC News) -

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành về việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại các trường quân đội năm 2026.

Theo thông báo, các trường sẽ xét tuyển bổ sung từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Những ai được đăng ký xét tuyển bổ sung?

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung phải đáp ứng đồng thời các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, thí sinh phải tham gia sơ tuyển và được một trường quân đội thông báo đủ điều kiện sơ tuyển; chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ quân sự của các trường quân đội và chưa xác nhận nhập học tại bất kỳ cơ sở đào tạo nào.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo tuyển sinh bổ sung 30 chỉ tiêu vào đào tạo đại học quân sự tại các trường quân đội năm 2026. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, thí sinh phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe của trường đăng ký dự tuyển.

Đáng chú ý, tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) của thí sinh phải bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của trường đăng ký xét tuyển bổ sung.

Có thể đăng ký vào những trường nào?

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung theo nhóm xét tuyển được quy định tại Thông tư số 41 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36.

Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái).

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Theo quy định, thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trong các trường thuộc nhóm đó, đồng thời phải bảo đảm đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh.

Riêng thí sinh đủ điều kiện sức khỏe sơ tuyển vào đào tạo Phi công quân sự nhưng không trúng tuyển đợt 1 được đăng ký dự tuyển vào các trường thuộc Nhóm 1.

Hồ sơ gồm những gì?

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên. Thời gian nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường; bản chính Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc bản chính Giấy chứng nhận kết quả bài thi đánh giá năng lực tương ứng; các minh chứng để được hưởng điểm cộng, điểm ưu tiên nếu có và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển của trường nơi thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng yêu cầu các trường công khai thông tin về tuyển bổ sung theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2026.

Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từng trường.

Theo kế hoạch, các trường Quân đội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 28/9 đến ngày 7/10/2026.

Ngày 12/10, các trường tổ chức xét tuyển và báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông qua Cục Quân huấn - Nhà trường.