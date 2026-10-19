Nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 42 người nhập viện

(VTC News) -

Ngày 19/10, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Thượng Phúc (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc khí khiến nhiều người nhập viện.

Vị này cho hay, đến nay toàn bộ công dân gặp nạn đều không nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố bình khí bị rò rỉ, công an xã đã thu tang vật để giám định, làm rõ sự việc.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan vụ việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết, tính đến chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 42 bệnh nhân nghi ngộ độc khí.

Trong số này, 6 người được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Tình trạng các bệnh nhân hiện tương đối ổn định.

Các trường hợp nhập viện gồm công nhân làm việc trong xưởng thuộc thôn Đình Tổ và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.