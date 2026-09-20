Các con không kịp tổ chức mai táng cho mẹ vì nhà tang lễ nghi hỏa táng nhầm

(VTC News) -

Một gia đình sinh sống tại Detroit (bang Michigan - Mỹ) vừa khởi kiện nhà tang lễ do sai sót trong quá trình tổ chức mai táng. Theo chia sẻ của gia đình Moore, nhà tang lễ đã nhầm lẫn thi thể của bà Kimberlly Kaye Moore với một người khác và đưa vào hỏa táng trước khi tang lễ diễn ra.

Gia đình phát hiện sự việc khi đến nhìn mặt mẹ lần cuối ngay trước lễ tang đã được lên lịch vào ngày 18/9. Tất cả các con đều ngỡ ngàng khi thấy thi thể không phải mẹ mình.

Byron Moore, con trai bà Kimberlly, nói: “Có một người phụ nữ được làm tóc và trang điểm giống mẹ chúng tôi nhưng đó không phải là mẹ”.

Bianca Robinson, con gái bà Kimberlly, cũng cho biết cô dự định sẽ tự tay gắn móng tay và lông mi giả cho mẹ. Tuy nhiên, cô thực sự sốc khi không thấy mẹ mình.

Gia đình Moore bức xúc khi mẹ mình bị hỏa táng nhầm.

Robinson nhớ lại: “Khi nhân viên mở khóa túi, tôi nhìn vào ngón chân và nhận ra không có nốt ruồi nào ở đó. Tôi quay sang nhìn thẳng vào anh ấy và nói: ‘Đây không phải là mẹ tôi, thưa ông”.

Nhân viên nhà tang lễ đã đáp lại: “Tôi vô cùng xin lỗi. Mẹ cô chắc đã bị hỏa táng ngay khi vừa được đưa đến đây, vì có hai người phụ nữ cùng đến vào thời điểm đó. Có lẽ chúng tôi đã hỏa táng nhầm mẹ cô”.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự việc, đại diện nhà tang lễ Hutchison giải thích rằng đây là một sự cố nhận dạng. Thẻ tên buộc ở ngón chân bị ướt và rơi ra, khiến nhân viên nhà tang lễ nhận dạng nhầm thi thể.

Do sự bức xúc và phản đối từ phía người nhà, cảnh sát Detroit đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, gia đình dự định tổ chức lễ viếng và tang lễ vào thứ Sáu, ngày 18/9, rồi tiến hành hỏa táng. “Giờ thì chúng tôi chẳng có buổi lễ viếng nào cả. Chúng tôi còn lại gì đây? Thậm chí tro cốt của mẹ chúng tôi cũng không có”, Robinson bức xúc nói.

Ông Joseph Hutchison Jr., Phó chủ tịch phụ trách vận hành của Nhà tang lễ Hutchison, cho biết cơ sở này đang tiến hành điều tra sự việc. Trong một tuyên bố chính thức, đại diện nhà tang lễ chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau lòng và gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình bà Moore”.

Đơn vị này khẳng định đang thực hiện rà soát nội bộ để làm rõ trách nhiệm và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định, đồng thời mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong giai đoạn khó khăn này.

Đến ngày 19/9, Sở Cảnh sát Detroit vẫn chưa đưa ra phản hồi về đơn kiện của gia đình Moore.