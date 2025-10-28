Tình hình sức khỏe của Siu Black sau khi nhập viện cấp cứu

(VTC News) -

Theo chia sẻ của người đại diện, ca sĩ Siu Black đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt. Người này cho biết Siu Black bị khó thở, sốt cảm nên nhập viện và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Nữ ca sĩ vẫn đang được điều trị và nghỉ ngơi, bác sĩ khuyên nên ở lại viện vài ngày để hồi phục hoàn toàn.

Ca sĩ Siu Black đang ở viện điều trị, sức khỏe đã ổn định.

Trước đó vào hôm 27/10, thông tin Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch gây chú ý. Đại diện gia đình cho biết nữ ca sĩ chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau một tuần cấp cứu nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí chuyển biến nặng và được theo dõi trong phòng hồi sức tích cực.

Bác sĩ tận tình chữa trị cho nữ ca sĩ, trước mắt phải xử lý tình trạng tràn dịch màng tim, phổi có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum. Với giọng hát mạnh mẽ, đầy nội lực theo phong cách rock, chị nhanh chóng nổi tiếng từ những năm 1990 qua các bản hit như Ly cà phê Ban Mê, Và ta đã thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên...

Thời nổi tiếng, Siu Black từng nặng 72kg và thường bị huyết áp cao, tiểu đường, thấp khớp. Vì vậy năm 2019, chị quyết tâm giảm cân, theo chế độ bác sĩ tư vấn riêng và đã giảm được 20kg, sức khỏe tốt hơn từng ngày.

Năm 2024, "họa mi núi rừng" từng chia sẻ về những vấn đề sức khỏe liên quan đến tiểu đường và biến chứng thận. Thời điểm đó, chị phản hồi tin đồn nằm viện bằng cách khẳng định sức khỏe tạm ổn, đang dưỡng bệnh tại Kon Tum.

Những năm qua, Siu Black ít xuất hiện trên sân khấu hơn, dành nhiều thời gian cho cuộc sống bình dị tại quê nhà. Chị thỉnh thoảng tham gia các sự kiện âm nhạc cộng đồng, giao lưu cùng khán giả thân thiết.