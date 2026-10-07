Áp lực trở lại của các thành viên 'Gia đình Haha' sau cơn sốt trên truyền hình

(VTC News) -

Quán nhà Haha là chương trình tiếp nối Gia đình Haha - gameshow từng dẫn đầu tỷ suất người xem khung giờ vàng VTV. Ở phiên bản mới, đội hình vẫn được giữ nguyên gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh.

Tuy nhiên lần này, các thành viên sẽ đến những vùng quê, tham gia vận hành quán ăn, đồng thời trực tiếp thực hiện các công việc từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng đến phục vụ thực khách. Mỗi chặng ghi hình kéo dài 10 ngày 9 đêm. Một số khán giả được mời làm “đại sứ mỹ vị”, tức thực khách xuất hiện trực tiếp trong chương trình.

5 thành viên “Gia đình Haha” trở lại ở mùa thứ 2.

Là anh cả trong chương trình, Jun Phạm thừa nhận áp lực mùa này lớn hơn nhiều. Nếu ở mùa trước, các thành viên chủ yếu nấu cho nhau thì lần này món ăn được phục vụ cho hàng chục thực khách. Anh thừa nhận khối lượng công việc khiến mình “rất mệt và stress”.

“Năm ngoái tôi chỉ nấu cho các anh em trong nhà nên dở thì chịu, vẫn phải ráng ăn. Tuy nhiên ở phiên bản này thì không thể như vậy được. Tôi phải luôn cầu toàn hơn trong những món ăn”, Jun Phạm chia sẻ.

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng cho biết luôn phải duy trì thái độ tươi cười với khách hàng. Theo anh, nghề làm quán ăn cực kỳ khủng khiếp vì “đúng nghĩa làm dâu trăm họ”.

Jun Phạm thừa nhận việc nấu ăn cho nhiều người còn kéo theo áp lực từ khâu chuẩn bị, căn chỉnh củi lửa đến quản lý chi phí. Một sai sót có thể gây thiệt hại đáng kể, vì vậy anh phải liên tục điều chỉnh công thức để phù hợp khẩu vị tại từng địa phương.

Jun Phạm gặp áp lực khi phải nấu ăn cho nhiều người.

Đảm nhận vai trò chạy bàn, Duy Khánh lại đối mặt với áp lực khi chạy bàn. Nam diễn viên nói mình gần như “bị ám ảnh cưỡng chế” vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cùng một thời điểm.

Một trong những tình huống khiến Duy Khánh hoảng loạn là khi anh vô tình làm đổ ly nước lên đầu một vị khách. Nam diễn viên cho biết anh biết ơn khi vị khách bao dung và bỏ qua sự cố.

Bùi Công Nam đảm nhận vai phụ bếp. Anh cho rằng điểm nâng cấp lớn nhất là khả năng xử lý tình huống, bởi đang bỏ đá vào ly cho Ngọc Thanh Tâm thì Rhymastic gọi rửa rau, Jun Phạm gọi lấy dĩa. Anh cũng tự tin rằng “không ai chặt dừa được ngoại trừ mình”.

Trong khi đó, Rhymastic cho biết khó khăn lớn nhất khi đứng bếp là khâu sơ chế những nguyên liệu hoặc món ăn mới mà anh chưa từng thực hiện.

Ngọc Thanh Tâm là thành viên nữ duy nhất trong chương trình.

Là thành viên nữ duy nhất, Ngọc Thanh Tâm thừa nhận mình đã được “thăng cấp”. Nếu trước đây cô chủ yếu lột tỏi, lột hành và rửa chén thì ở chương trình mới, nữ diễn viên mở thêm quầy nước.

Chương trình Quán nhà Haha dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 17/10, sau khi Anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc.