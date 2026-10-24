Ca phẫu thuật cắt bỏ 17,1kg da thừa được xác lập kỷ lục Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 24/10, tại sự kiện vinh danh thành tựu y học thẩm mỹ năm 2026 do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn tổ chức, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho bệnh viện về ca phẫu thuật thẩm mỹ, tạo hình cơ thể sau giảm cân có tổng lượng da thừa được loại bỏ lớn nhất trên một bệnh nhân.

Theo chứng nhận, thành tích được ghi nhận sau 3 lần phẫu thuật trong hai năm 2025-2026, với tổng lượng da thừa được cắt bỏ là 17,1kg.

Bệnh nhân trong ca phẫu thuật là anh Võ Tấn Nhân (sinh năm 1996, ngụ TP.HCM). Trước đó, anh nặng 264kg, sau quá trình giảm hơn 160kg, cân nặng của anh còn khoảng 95kg. Tuy nhiên, việc giảm cân với số lượng lớn khiến cơ thể anh xuất hiện tình trạng da thừa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vận động và chất lượng cuộc sống.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn đón nhận kỷ lục Việt Nam với ca tạo hình cơ thể phức tạp nhất. (Ảnh: BVCC)

Theo TS.BS Võ Tiến Huy, người cố vấn chuyên môn cho ca phẫu thuật, đây là trường hợp tạo hình cơ thể phức tạp do lượng da thừa lớn, trong khi cấu trúc da, mô và giải phẫu đã thay đổi đáng kể sau quá trình giảm cân.

Trước khi đến Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, anh Nhân từng tìm đến nhiều cơ sở nhưng đều bị từ chối phẫu thuật do lượng da thừa quá lớn và nguy cơ rủi ro cao.

“Việc một bệnh nhân giảm khối lượng cân nặng khổng lồ khiến cấu trúc da, mô và giải phẫu thay đổi hoàn toàn. Đội ngũ y bác sĩ đã phải nghiên cứu tỉ mỉ, hội đồng chuyên môn hội chẩn kỹ lưỡng từng milimet để lập ra phác đồ chia làm 3 giai đoạn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và tính thẩm mỹ tối ưu cho người bệnh”, bác sĩ Võ Tiến Huy cho biết.

Đội ngũ y bác sĩ đã hội chẩn, xây dựng kế hoạch phẫu thuật thành 3 giai đoạn nhằm kiểm soát các nguy cơ và cải thiện hình thể cho người bệnh.

Cụ thể, ngày 12/8/2025, anh Nhân trải qua ca phẫu thuật đầu tiên, gồm hút mỡ vùng cánh tay và căng da cổ. Lượng da chùng được loại bỏ trong giai đoạn này là 3kg.

Đến ngày 8/10/2025, trong lần phẫu thuật thứ hai, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ mô tuyến vú phì đại ở nam giới, tái tạo núm vú bằng mảnh ghép phức hợp và hút mỡ lưng. Ca phẫu thuật loại bỏ một mảng da thừa nguyên miếng dài 180cm, nặng 6kg.

Ngày 25/9/2026, anh Nhân tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thứ ba, gồm căng da bụng toàn phần, cắt rời và di chuyển rốn. Các bác sĩ loại bỏ mảng da thừa nguyên miếng dài 125cm, nặng 8,1kg.

Sau 3 lần phẫu thuật, tổng lượng da thừa được loại bỏ là 17,1kg. Đây là cơ sở để Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn được trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam.

TS.BS Võ Tiến Huy chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: BVCC)

Để thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật y khoa, gồm công nghệ mô phỏng 3D trong phẫu thuật hàm mặt nhằm hỗ trợ lập kế hoạch can thiệp chính xác, giải pháp giảm cân và tạo hình cơ thể chuyên sâu, cùng kỹ thuật tái tạo mũi hỏng và phục hồi cấu trúc giải phẫu phức tạp.

Chia sẻ về hành trình điều trị, anh Võ Tấn Nhân cho biết, anh từng nghĩ giảm cân thành công đồng nghĩa với việc chiến thắng bản thân. Tuy nhiên, tình trạng da chùng sau giảm cân khiến anh tiếp tục mặc cảm về ngoại hình và có lúc cảm thấy bế tắc.

Anh bày tỏ sự biết ơn đối với bệnh viện và đội ngũ bác sĩ đã tiếp nhận điều trị, giúp bản thân có thêm cơ hội cải thiện ngoại hình và tự tin hơn trong cuộc sống.