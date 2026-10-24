Ca mổ thị phạm thay khớp háng bằng kỹ thuật SuperPATH tại hội thảo quốc tế

(VTC News) -

Diễn ra trong hai ngày 17-18/10/2026 tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, hội thảo quốc tế “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối” quy tụ 13 chuyên gia đến từ 6 nền y tế, với 18 báo cáo chuyên môn về những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối.

Bên cạnh các báo cáo khoa học, hội thảo còn có 2 ca mổ thị phạm được truyền hình trực tiếp từ phòng phẫu thuật tới hội trường. Trong đó, ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật SuperPATH giúp kết nối kiến thức chuyên sâu với thực hành lâm sàng, tạo điều kiện để các bác sĩ trực tiếp quan sát kỹ thuật phẫu thuật trên người bệnh và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Hoạt động này cũng thể hiện định hướng đào tạo ngoại khoa theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (Royal College of Surgeons of England - RCS), chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành và phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn.

Ca mổ thị phạm được kết nối trực tiếp từ phòng mổ xuống hội thảo.

Ca thay khớp háng toàn phần bằng đường mổ SuperPATH do ThS.BSNT Phó Minh Đức và BSCKI Phạm Văn Đạo, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh thực hiện, cùng sự cố vấn chuyên môn từ BS Joerg Beardi - Trưởng khoa Chỉnh hình và phẫu thuật chấn thương, Bệnh viện Klinikum Werra Meißner (cơ sở Eschwege, Đức).

Bệnh nhân Nguyễn Văn Thương (46 tuổi, Hà Nội) đến khám tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trong tình trạng đau và hạn chế vận động khớp háng phải. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị hoại tử chỏm xương đùi độ IV.

Trực tiếp thăm khám và tư vấn phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân, TS.BS Lê Quang Huy, (Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) nhận định: “Bệnh nhân còn trẻ, đang trong độ tuổi lao động, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật không chỉ hướng tới giảm đau mà còn cần tính đến khả năng phục hồi, độ vững của khớp nhân tạo để khôi phục vận động và trở lại lao động bình thường”.

TS.BS Lê Quang Huy trực tiếp thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị cho bệnh nhân.

Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương và hội chẩn cùng các chuyên gia quốc tế, ê-kíp quyết định lựa chọn kỹ thuật thay khớp háng toàn phần bằng đường mổ SuperPATH với đường mổ ít xâm lấn, chú trọng bảo tồn các cấu trúc phần mềm quanh khớp.

BSCKI Phạm Văn Đạo cùng ê-kip thực hiện ca phẫu thuật.

Chia sẻ về kỹ thuật này, BS Joerg Beardi chia sẻ: “Đường mổ SuperPATH có ưu điểm trong việc bảo tồn các nhóm cơ và bao khớp háng, hạn chế tổn thương mô mềm trong quá trình phẫu thuật.

Việc bảo tồn bao khớp giúp duy trì các đầu mút thần kinh cảm giác, góp phần giữ khả năng cảm nhận vị trí và chuyển động của khớp, từ đó giúp người bệnh cảm nhận khớp háng nhân tạo tự nhiên hơn sau phẫu thuật. Ưu điểm này cũng giúp quá trình hồi phục nhanh hơn, người bệnh có thể đi lại sau 24 giờ phẫu thuật nếu điều kiện sức khỏe cho phép”.

BS Joerg Beardi đến từ Đức - cố vấn chuyên môn cho ca phẫu thuật.

Toàn bộ quá trình mổ được truyền hình trực tiếp từ phòng phẫu thuật tới hội trường. Với sự cố vấn chuyên môn của BS Joerg Beardi, ThS.BSNT Phó Minh Đức và BSCKI Phạm Văn Đạo đã thực hiện phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật SuperPATH, với đường mổ nhỏ khoảng 10cm, hạn chế tổn thương mô mềm, bảo tồn cơ quanh khớp, giúp loại bỏ chỏm xương đùi bị hoại tử, đặt khớp nhân tạo khôi phục vận động.

Sau 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân Thương bắt đầu tập đi với sự hỗ trợ của nạng. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và hướng dẫn phục hồi chức năng theo chương trình cá thể hóa, tập trung cải thiện tầm vận động, tăng cường sức mạnh cơ và từng bước lấy lại khả năng vận động.

Bệnh nhân Thương tập đi sau 24 giờ phẫu thuật.

Việc cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật khớp háng giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị phù hợp với tình trạng tổn thương và nhu cầu vận động, hướng tới giảm đau, hạn chế mất máu, bảo tồn mô mềm và rút ngắn thời gian phục hồi sau phẫu thuật.

Đồng thời, qua ca mổ thị phạm, các bác sĩ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về ứng dụng kỹ thuật SuperPATH, từ nguyên tắc lựa chọn phương pháp dựa trên tình trạng tổn thương khớp háng, cấu trúc giải phẫu và nhu cầu vận động của người bệnh đến những lưu ý trong quá trình phẫu thuật và phục hồi chức năng, hướng tới cá thể hóa điều trị cho từng trường hợp.

Trước đó, ngày 17/10, hội thảo tập trung cập nhật các tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối và nội soi khớp. Các báo cáo đề cập đến kỹ thuật khớp háng ít xâm lấn, thay khớp gối theo nguyên lý cân bằng động học, ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm xử trí những trường hợp phẫu thuật lại do khuyết xương, thất bại mảnh ghép, tổn thương dây chằng tái phát hoặc gãy xương quanh khớp nhân tạo.