Cà Mau khẳng định clip khuyên ‘đừng ăn cua’ có nội dung sai sự thật

(VTC News) -

Tối 16/11, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết ngoài Công an tỉnh với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đã phối hợp thêm với Sở Dân tộc và Tôn giáo Cà Mau để xác minh tài khoản mạng xã hội Facebook quay clip thả cua xuống sông và đọc lời bình khuyên người dân “đừng ăn cua”.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ tài khoản đăng clip.

“Lời bình trong clip nói con người là anh em với cua là không đúng, sai sự thật, có yếu tố mê tín, gây hoang mang dư luận. Chúng tôi khẩn trương xác minh để trả lời cho dư luận an tâm vì Cà Mau chuẩn bị tổ chức Festival Tôm”, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau nói và khuyến cáo người dân không chia sẻ clip liên quan, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau bác thông tin sai sự thật trong clip khuyên người dân đừng ăn cua.

Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc kiểm tra, rà soát các thông tin nội dung video khuyên đừng ăn cua trên mạng xã hội Facebook.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh kiểm tra, rà soát báo cáo nội dung video đăng trên mạng xã hội Facebook với nội dung khuyên đừng ăn cua để xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định, báo cáo về UBND tỉnh trong ngày 17/11. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất theo quy định, trình UBND tỉnh đảm bảo theo thời gian trên.

Trước đó, một tài khoản Facebook tên V.A. đăng tải clip dài hơn 2 phút với nội dung “khuyên người đừng ăn cua”, kèm đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh.

Đáng chú ý, phần lời bình trong clip cho rằng: “Khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục... Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề, rộng sâu không bờ bến”.

Theo quan điểm của người chia sẻ clip thì con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em, thân bằng của nhau qua nhiều kiếp; do lăn lộn tái sinh, thay hình đổi dạng nên không nhận ra nhau, từ đó... dẫn đến việc sát hại lẫn nhau.