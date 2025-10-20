Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo khét tiếng, thu giữ các thiết bị Starlink

(VTC News) -

Hôm 20/10, chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ đột kích một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng nhất nước này và thu giữ khoảng 30 thiết bị Starlink.

Theo trang The Global New Light of Myanmar, một cơ quan truyền thông Myanmar, cuộc đột kích diễn ra gần Công viên KK, biên giới Myanmar-Thái Lan. Tờ báo cũng cho biết quân đội vào khoảng 200 tòa nhà và phát hiện gần 2.200 người tại địa điểm này.

Các nạn nhân tại các trung tâm lừa đảo Myanmar được đưa đến Thái Lan vào ngày 12/2 trong chiến dịch truy quét loại tội phạm này. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, kể từ sau đại dịch COVID-19, một số "trung tâm lừa đảo" xuất hiện và phát triển ở các khu vực biên giới Myanmar, với các thủ đoạn từ lừa tình đến lừa tiền. Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc từ tháng 2 triển khai chiến dịch xuyên quốc gia trấn áp loại tội phạm này với quy mô lớn, giải thoát khoảng 7.000 người. Một vài trong số này cho biết họ bị bán và phải làm việc trong các khu nhà kiên cố.

Một bài điều tra của AFP vào tháng này cho rằng đang có hiện tượng xây mới các trung tâm lừa đảo một cách nhanh chóng, trong đó các thiết bị sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink được sử dụng phổ biến. Starlink vốn không được cấp phép tại Myanmar. Từ trước tháng 2, hãng không có đủ lưu lượng truy cập tại quốc gia này để lọt vào danh sách các nhà cung cấp internet.

Tuy nhiên, từ ngày 3/7 đến ngày 1/10, theo dữ liệu từ Cơ quan đăng ký Internet khu vực Châu Á (APNIC), lưu lượng của Starlink tại khu vực lại đứng đầu bảng xếp hạng gần như mỗi ngày. Starlink không trả lời yêu cầu bình luận sau cuộc điều tra của AFP.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy những tòa nhà dường như là văn phòng và ký túc xá mọc lên như nấm tại nhiều trong số 27 khu vực được cho là trung tâm lừa đảo nằm dọc theo một đoạn sông Moei quanh co trên biên giới Thái Lan-Myanmar.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á gây thiệt hại lên tới 37 tỷ USD vào năm 2023. Hàng loạt chiến dịch chống tội phạm lừa đảo trên mạng internet đang diễn ra ở các quốc gia. Cảnh sát Hàn Quốc hôm 20/10 cho biết họ ban hành lệnh bắt giữ 45 nghi phạm bị Campuchia trục xuất vì cáo buộc có liên quan đến các hoạt động lừa đảo mạng tại đây.