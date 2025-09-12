Ba Lan điều 40.000 quân đến sát biên giới Nga và Belarus

(VTC News) -

Quyết định điều 40.000 quân đến biên giới của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh châu Âu đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ xâm nhập chưa từng có của máy bay không người lái Nga vào không phận Ba Lan.

Cùng với đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo phương Tây đang ở gần cuộc xung đột công khai nhất kể từ Thế chiến thứ II. Ông Tusk gọi các cuộc tập trận quân sự sắp tới là "rất hung hăng" và tiến hành đóng cửa biên giới với Belarus để chuẩn bị.

Cảnh sát và quân đội Ba Lan tại biên giới. (Ảnh: Reuters)

Hôm 10/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cũng thông tin Ba Lan đã chuẩn bị cho cuộc tập trận Zapad-2025 trong nhiều tháng.

Ông Tomczyk nhấn mạnh: "Lính Ba Lan và NATO cần có sự hỗ trợ thích đáng cho Zapad-2025. Đây là nơi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Do đó, quân đội Ba Lan đang chuẩn bị cho việc này. Trong những ngày tới, chúng tôi triển khai khoảng 40.000 binh sĩ tại biên giới."

Cuộc tập trận "Zapad-2025" giữa Belarus và Nga được tổ chức trên lãnh thổ Belarus từ ngày 12 - 16/9. Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là kiểm tra năng lực của hai nước trong việc đảm bảo an ninh quân sự cho và khả năng sẵn sàng đẩy lùi hành vi xâm lược có thể xảy ra.

Cuộc tập trận Zapad diễn ra khoảng 4 năm một lần. Lần gần đây nhất là vào năm 2021, dẫn đến việc tập trung lực lượng ồ ạt ở Belarus và họ được huy động để tấn công Ukraine vài tháng sau đó.

Tờ Daily Mail dẫn lời cựu quan chức NATO cảnh báo cuộc tập trận năm nay 'có thể là vỏ bọc' cho việc tăng cường quân sự với hàng chục nghìn quân dự kiến ​​sẽ tham gia.

Tương tự, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk tuyên bố: "Cuộc tập trận quân của Nga và Belarus được coi là mang tính tấn công. Đó là lý do tại sao quân đội Ba Lan đang chuẩn bị cho việc này. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ có khoảng 40.000 binh sĩ (gần biên giới phía đông)".