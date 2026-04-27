Nhan sắc Hoa hậu Phan Thị Mơ sau 8 năm đăng quang cuộc thi quốc tế

Phan Thị Mơ sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2011. Năm 2018, người đẹp vượt qua những thí sinh quốc tế khác để đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới tại Thái Lan .
Sau khi đoạt danh hiệu, Phan Thị Mơ trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Nàng hậu xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên...
Người đẹp từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và 2 lần đoạt giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Năm 2024, cô trở thành quán quân chương trình Cười xuyên Việt.
Hoa hậu Việt duy nhất đóng phim mùa lễ: Lọt top 40 Miss World, giờ lấn sân ca sĩ
Sau khi chuyển hướng làm ca sĩ, nàng hậu này tiếp tục có màn chào sân điện ảnh với vai chính trong phim "Trùm Sò".
Người đẹp Việt Nam giành Á quân cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Bigo 2026
Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Việt Nam giành vị trí Á quân, cuộc thi Miss Bigo 2026.
Sắc vóc nóng bỏng của Á hậu Việt duy nhất được Victoria's Secret 'điểm danh'
Ở tuổi 39, á hậu Việt này gây chú ý khi xuất hiện trong video casting của Victoria's Secret, nhờ sắc vóc nóng bỏng và nét đẹp Á đông.
Tiêu chí quan trọng khi chọn vách ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách và bếp được ưa chuộng bởi vừa giúp phân chia công năng, đồng thời đóng vai trò như một điểm nhấn thẩm mỹ, nâng tầm không gian sống.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng B mới nhất
Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng B mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Canada, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Thuỵ Sỹ.
Năng lượng tái tạo gặp khó vì chính biến đổi khí hậu
Thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu có thể làm giảm hiệu suất năng lượng tái tạo, đặt ra thách thức cho quá trình chuyển dịch năng lượng tại châu Âu.
Dự báo thời tiết ngày 27/4: Miền Bắc mưa dông, miền Nam nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 27/4, miền Bắc mưa dông, có nơi mưa to trên 80mm/24h, miền Nam nắng nóng kéo dài đến khoảng 29-30/4.
Có nên uống nước nghệ tươi mỗi ngày?
Nước nghệ là thức uống được nhiều người yêu thích và thường xuyên sử dụng, vậy có nên uống nước nghệ tươi mỗi ngày?
Chelsea thắng Leeds 1-0, gặp Man City ở chung kết FA Cup
Chiến thắng trước Leeds United giúp Chelsea giành tấm vé vào chơi trận chung kết FA Cup mùa giải 2025/26.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối
Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, chiều 26/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối.
Mũi Né trở thành Khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch biển quốc tế
Lâm Đồng quy hoạch, xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế, có bản sắc và phát triển bền vững.
Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Vũ Ngọc Hoàng qua đời
TS Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam qua đời vào 14h ngày 26/4/2026.
Mượn xe em vợ đi đám cưới rồi cố tình vượt rào chắn đường sắt lúc đèn đỏ
Cố tình lái ô tô mượn của em vợ vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ bật sáng, nam tài xế ở Quảng Ngãi bị xử phạt gần 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.
