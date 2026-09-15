Bộ Y tế kết luận tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện E

Theo kết luận, các nội dung công dân tố cáo tập trung vào ba nhóm vấn đề, gồm: Dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện quy trình đấu thầu, trong đó có gói thầu chi trả chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, gói thầu may đo quần áo cho nhân viên Bệnh viện E năm 2023 và việc chỉ định đơn vị cung cấp suất ăn cho cán bộ, viên chức, người lao động không qua đấu thầu từ năm 2023 đến nay; sai phạm trong tổ chức các khóa thực hành K1 và K2; sai phạm trong quản lý, sử dụng con dấu của Bệnh viện.

Bệnh viện E.

Trên cơ sở kết quả xác minh, tài liệu, chứng cứ do người tố cáo cung cấp, giải trình của người bị tố cáo, các tổ chức, cá nhân liên quan cùng hồ sơ, tài liệu của Bệnh viện E, chứng cứ thu thập và các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y tế đã đánh giá cụ thể từng vấn đề và kết luận.

Nhiều tố cáo của công dân là đúng

Đối với gói thầu chi trả chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ, viên chức, người lao động, Bộ Y tế xác định nguồn vốn để chi trả được lấy từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện E.

Tuy nhiên, hồ sơ, tài liệu do Bệnh viện E cung cấp thể hiện bệnh viện không tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đối với gói thầu mua sắm sản phẩm bồi dưỡng độc hại.

Kết luận cũng nêu, ngày 24/3/2025, Đảng ủy Bệnh viện E ban hành Nghị quyết, thống nhất chủ trương giao Khoa Dinh dưỡng thực hiện thí điểm chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ, viên chức và người lao động Khoa Chẩn đoán hình ảnh qua Công ty Sông Đuống - đơn vị đang cung cấp suất ăn, cửa hàng tiện ích thuê mặt bằng tại Bệnh viện.

Bộ Y tế xác định, việc thực hiện thí điểm và giao mua sắm qua Công ty Sông Đuống là không có căn cứ, không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.

Sau đó, ngày 3/4/2025, Giám đốc Bệnh viện E ký Quyết định số 1111/QĐ-BVE lựa chọn Công ty Sông Đuống là đơn vị cung cấp sản phẩm bồi dưỡng độc hại. Quyết định này có căn cứ vào Luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư hướng dẫn, nhưng Bệnh viện E không triển khai hoạt động lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tại Quyết định số 1111/QĐ-BVE, Bệnh viện E phê duyệt thời gian thực hiện cung cấp sản phẩm bồi dưỡng độc hại của Công ty Sông Đuống từ tháng 4/2025 đến ngày 30/6/2026.

Ngày 17/4/2025, Bệnh viện E và Công ty Sông Đuống ký Hợp đồng số 01/2025/HĐHVĐH/BVE-SĐ. Tuy nhiên, hợp đồng không ghi rõ thời gian thực hiện theo Quyết định số 1111/QĐ-BVE.

Đến ngày 1/7/2025, hai bên ký phụ lục hợp đồng, bổ sung thời gian cung cấp, chi trả độc hại từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/7/2025, khác với thời gian được phê duyệt tại Quyết định số 1111/QĐ-BVE.

Bệnh viện E sau đó có Văn bản số 3038/BC-BVE ngày 4/8/2026, cho biết từ ngày 1/7/2025, theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên như Bệnh viện E được tự quyết định việc mua sắm đối với các gói thầu không sử dụng ngân sách nhà nước trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình.

Tuy nhiên, theo kết luận, sau ngày 1/7/2025, Bệnh viện E không thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định phê duyệt/hợp đồng cho phù hợp với Luật số 90/2025/QH15. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định từ ngày 1/7/2025 Bệnh viện E thực hiện việc mua sắm sản phẩm bồi dưỡng độc hại theo quy định mới này.

Từ những nội dung trên, Bộ Y tế kết luận việc lựa chọn Công ty Sông Đuống để cung cấp sản phẩm bồi dưỡng độc hại của Bệnh viện E chưa phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Nội dung tố cáo của công dân được xác định là đúng.

Đối với gói thầu may đo quần áo cho nhân viên Bệnh viện E năm 2023, hồ sơ, tài liệu do bệnh viện cung cấp chưa thể hiện biện pháp xử lý đối với trường hợp nhà thầu chậm thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, Bộ Y tế xác định việc xử lý, chấm dứt hợp đồng thuộc quá trình quản lý thực hiện hợp đồng, không thuộc quá trình lựa chọn nhà thầu.

Do đó, nội dung tố cáo cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện quy trình đấu thầu đối với gói thầu may đo quần áo cho nhân viên Bệnh viện E được kết luận chưa đủ cơ sở.

Với gói thầu cung cấp suất ăn cho cán bộ, viên chức, người lao động, Bệnh viện E giải trình việc lựa chọn Công ty Sông Đuống được thực hiện theo Đề án sử dụng tài sản công của Bệnh viện đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-BYT ngày 19/5/2023.

Bệnh viện E tổ chức đấu giá công khai quyền khai thác tài sản công và Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 4161/QĐ-BVE ngày 10/11/2023 phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với Công ty Sông Đuống.

Theo hợp đồng và nội dung quyền khai thác được giao, Công ty Sông Đuống được phép khai thác dịch vụ nhà ăn, căng tin và cửa hàng tiện ích trong khuôn viên Bệnh viện để phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ, viên chức, người lao động và khách đến làm việc.

Tuy nhiên, nguồn vốn chi trả suất ăn cho cán bộ, viên chức, người lao động được lấy từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện E. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn phải tuân thủ các quy định về đấu thầu.

Hồ sơ do Bệnh viện E cung cấp thể hiện bệnh viện không tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với gói thầu cung cấp suất ăn. Vì vậy, tại thời điểm ngày 26/1/2024, việc Bệnh viện E ký hợp đồng lựa chọn Công ty Sông Đuống cung cấp suất ăn chưa phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Ngày 22/1/2026, Giám đốc Bệnh viện E tiếp tục ký Quyết định số 260/QĐ-BVE lựa chọn Công ty Sông Đuống là đơn vị cung cấp suất ăn trưa, ăn trực cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Bộ Y tế ghi nhận Quyết định số 260/QĐ-BVE có viện dẫn Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, quyết định không nêu rõ bệnh viện căn cứ điều, khoản, điểm nào của văn bản pháp luật về đấu thầu để lựa chọn Công ty Sông Đuống thuộc trường hợp bệnh viện tự quyết định theo điểm c khoản 2 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15.

Bộ Y tế kết luận việc Bệnh viện E ký hợp đồng lựa chọn Công ty Sông Đuống cung cấp suất ăn chưa phù hợp với Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Nội dung tố cáo của công dân về vấn đề này được xác định là đúng.

Tổ chức khóa thực hành chưa đủ điều kiện

Nội dung tố cáo thứ hai liên quan đến việc tổ chức khóa thực hành K1 ngày 15/10/2024 và khóa K2 ngày 12/11/2024.

Qua xác minh, Bộ Y tế xác định Bệnh viện E được Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành vào ngày 17/3/2025 và hồ sơ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Trong khi đó, trước thời điểm này, Bệnh viện E đã tổ chức khóa thực hành K1 và K2. Như vậy, tại thời điểm tổ chức hai khóa thực hành, Bệnh viện chưa được Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành.

Theo kết luận, việc tổ chức thực hành và cấp Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành cho học viên trong thời gian này chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

Bộ Y tế cũng xác minh Văn bản số 3721/BVE-ĐTCĐT ngày 4/11/2024 của Bệnh viện E về việc công bố cơ sở đủ điều kiện đáp ứng cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh gửi trên hệ thống điện tử của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hồ sơ được trả lại với yêu cầu thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Điều này cho thấy Bệnh viện đã triển khai thực hiện thủ tục nhưng chưa đúng trình tự, thủ tục hành chính, dẫn đến chưa hoàn tất thủ tục công bố tại thời điểm tổ chức các khóa K1 và K2.

Để khắc phục thiếu sót, ngày 24/10/2025, Bệnh viện E ban hành Quyết định thu hồi quyết định cấp và Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành của khóa K1 và K2. Bộ Y tế đánh giá việc thu hồi thể hiện Bệnh viện đã chủ động có biện pháp khắc phục đối với việc cấp Giấy xác nhận khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện về thủ tục.

Đối với các hồ sơ thực hành được ban hành trong năm 2025, sau thời điểm Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành ngày 17/3/2025, Bệnh viện cung cấp Quyết định số 1067/QĐ-BVE và Quyết định số 1068/QĐ-BVE cùng ngày 2/4/2025 về tổ chức khóa đào tạo, phân công người hướng dẫn thực hành, kèm Giấy xác nhận hoàn thành thực hành từ ngày 10/4/2025 đến ngày 9/10/2025.

Tuy nhiên, qua đối chiếu, Bộ Y tế nhận thấy, thời điểm ban hành các quyết định tổ chức khóa thực hành mới vào tháng 4/2025 lại diễn ra trước khi có Quyết định thu hồi khóa thực hành cũ vào tháng 10/2025. Theo kết luận, điều này thể hiện sự mâu thuẫn, chưa thống nhất về trình tự thời gian và thủ tục trong công tác quản lý, ban hành văn bản hành chính của Bệnh viện.

Đáng chú ý, đối với nội dung tố cáo cho rằng ông Nguyễn Công Hựu chỉ đạo làm khống, giả mạo hồ sơ chứng nhận thực hành, Bộ Y tế cho rằng chưa có cơ sở, bằng chứng để kết luận.

Kết luận nêu rõ, việc một số bản sao tài liệu không đầy đủ số, ngày tháng, dấu chưa phải là căn cứ để kết luận tài liệu được làm giả hoặc lập khống.

Từ kết quả xác minh, Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo về sai phạm trong việc tổ chức các khóa thực hành là đúng một phần.

Đối với nội dung tố cáo thứ ba, liên quan sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng con dấu của Bệnh viện, Bộ Y tế kết luận chưa có cơ sở.

Trên cơ sở những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra, Bộ Y tế kiến nghị ông Nguyễn Công Hựu, với vai trò người đứng đầu đơn vị, tổ chức họp nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành liên quan hoạt động đấu thầu, mua sắm tại Bệnh viện, cụ thể là gói thầu bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và việc cung cấp suất ăn cho cán bộ, nhân viên.