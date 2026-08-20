Bộ Tư lệnh TP.HCM xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

(VTC News) -

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Lê Nguyễn Hồng Minh về việc đề nghị xác minh và công nhận vị trí chôn cất mẹ là liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai (cố Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn).

Trong đơn, bà Lê Nguyễn Hồng Minh nêu rõ tâm nguyện đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận vị trí chôn cất và lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi tiếp nhận đơn, Bộ Tư lệnh TP.HCM có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định tổ chức thu thập thông tin, khảo sát và xác định vị trí được cho là nơi chôn cất Liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai trên cơ sở thông tin, tài liệu và kiến nghị do gia đình cung cấp.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh và bức ảnh về mẹ - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Về lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, sau khi có kết quả khảo sát, xác minh của UBND phường Tân Định và các cơ quan chức năng, nếu xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND hành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh là con gái cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Cha bà qua đời trong lao tù Côn Đảo khi bà chưa từng được biết mặt, còn mẹ hy sinh tại pháp trường Hóc Môn khi bà mới hơn 2 tuổi.

Gần chín thập kỷ đã trôi qua, người con gái duy nhất của hai nhà cách mạng lẫy lừng vẫn đau đáu một câu hỏi chưa có lời giải: Sau pháp trường Hóc Môn mùa hè năm 1941, liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai được chôn cất ở đâu?

Theo các tài liệu lịch sử, sau khi bị xử bắn tại Ngã Ba Giồng (Hóc Môn, TP.HCM) cùng các đồng chí Võ Văn Tần, Hà Huy Tập và Nguyễn Hữu Tiến..., thi hài của bà Nguyễn Thị Minh Khai được thực dân Pháp bí mật chôn cất. Nhưng vị trí chính xác đến nay vẫn chưa được xác định.