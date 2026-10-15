Bộ Ngoại giao cập nhật tin tàu NV Sunshine, tình hình người Việt ở Trung Đông

(VTC News) -

Chiều 15/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về tàu NV Sunshine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sáng 10/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (chủ sở hữu tàu NV Sunshine) đã đăng thông báo chính thức khẳng định thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công là tin giả. Tàu NV Sunshine không bị tấn công, vẫn đang hoạt động an toàn và bình thường.

(Ảnh minh hoạ)

“Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm tối đa an ninh, an toàn cho tàu và thuyền viên Việt Nam qua khu vực này”, Người phát ngôn nói.

Bên cạnh đó, liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông, trong đó có các diễn biến phức tạp gần đây tại Ả Rập Xê Út, bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Riyadh, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công. “Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan sở tại và các đầu mối cộng đồng người Việt để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân”.

Trước đó, ngày 13/10, Việt Nam cũng đã thể hiện quan điểm đối với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Ả Rập Xê Út. Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngày 11/10, Bộ Ngoại giao ra khuyến cáo công dân Việt Nam tại Ả Rập Xê Út tuân thủ quy định sở tại, cân nhắc không di chuyển đến khu vực nguy hiểm và hạn chế tập trung đông người. Công dân có kế hoạch đến Ả Rập Xê Út cũng nên cân nhắc hoãn chuyến đi nếu không thực sự cần thiết, giữ liên lạc với Đại sứ quán và đường dây nóng bảo hộ công dân.