Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát từng học sinh thiếu SGK, hoàn tất cung ứng trước 15/9

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, yêu cầu tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa (SGK) năm học 2026-2027.

Văn bản được ban hành thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp ngày 9/9 và các chỉ đạo trước đó của Bộ GD&ĐT về tình hình cung ứng SGK.

Rà soát từng học sinh còn thiếu sách

Theo Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu số liệu về số SGK đã đăng ký, số sách đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và số còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục và tên sách.

Việc rà soát phải tính đến các nhu cầu phát sinh, nhất là tại trường mới thành lập, trường tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; học sinh tại địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Các địa phương được yêu cầu xác định chính xác số học sinh chưa có đủ SGK tại từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã và từng tỉnh, thành phố; đồng thời thống kê cụ thể số bản SGK còn thiếu.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị các Sở GD&ĐT rà soát đến từng học sinh còn thiếu sách. (Ảnh: Lê Minh)

Bộ cũng yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số SGK còn thiếu, đồng thời điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu.

Trong trường hợp chưa thể đáp ứng ngay, các trường phải thực hiện các chính sách hỗ trợ, cấp SGK; hướng dẫn học sinh khai thác sách tại thư viện và sử dụng những cuốn SGK cũ còn phù hợp.

Công khai nơi bán, đường dây nóng

Một nội dung đáng chú ý trong công văn là yêu cầu công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có SGK, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng để học sinh, cha mẹ học sinh dễ tiếp cận.

Các phản ánh về tình trạng thiếu SGK phải được tiếp nhận và xử lý ngay, không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách nhưng chưa có phương án giải quyết.

Đối với Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát toàn bộ tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành SGK tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các Sở GD&ĐT xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được cung ứng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng phải báo cáo chính xác lượng SGK tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách; xác định số lượng còn dư có thể điều chuyển và triển khai ngay phương án điều chuyển, cung ứng.

Hoàn thành cung ứng trước 15/9

Bộ GD&ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công khai, cập nhật danh sách các đơn vị phân phối, cửa hàng đang có SGK tại từng tỉnh, thành phố, gồm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ và phương thức mua.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập, công khai đường dây nóng, thành lập tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản và các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay phản ánh về thiếu SGK.

Bên cạnh sách in, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu cung cấp miễn phí SGK điện tử tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn/tap-huan, đồng thời công khai rộng rãi địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ cung ứng bản in.

Đáng chú ý, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải phối hợp với các Sở GD&ĐT, ưu tiên vận chuyển và cung ứng ngay cho những trường còn học sinh thiếu SGK, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Báo cáo Bộ GD&ĐT trước 12/9

Theo công văn, các Sở GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải gửi báo cáo theo các phụ lục kèm theo về Bộ GD&ĐT, qua Vụ Giáo dục Phổ thông và Vụ Kế hoạch - Tài chính, trước 15h ngày 12/9.

Trên cơ sở báo cáo và tình hình thực tế, Vụ Giáo dục Phổ thông chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp số liệu, báo cáo lãnh đạo Bộ và tham mưu giải pháp khắc phục.

Trường hợp cần thiết, Bộ GD&ĐT có thể đề xuất tổ chức các đoàn kiểm tra công tác cung ứng, phát hành SGK tại các tỉnh, thành phố, tập trung vào những địa phương còn học sinh thiếu sách, chậm khắc phục hoặc có số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chưa thống nhất.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT và Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét, xử lý.