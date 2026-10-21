Bộ GD&ĐT đề xuất tăng tiết dạy giáo viên cả 3 cấp phổ thông

Bộ GD&ĐT đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên ở cả ba cấp phổ thông. Cụ thể, giáo viên tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần; giáo viên trung học cơ sở từ 19 lên 20 tiết/tuần; giáo viên Trung học phổ thông từ 17 lên 19 tiết/tuần.

Đây là điểm mới đáng chú ý trong hai dự thảo thông tư liên quan đến chế độ làm việc và định mức nhân sự trong các cơ sở giáo dục vừa được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến.

(Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN).

Hai dự thảo gồm Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT; Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học, thay thế Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, việc điều chỉnh nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên đồng thời phát huy lợi thế của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động.

Cũng theo dự thảo, định mức tiết dạy của giáo viên tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú cũng được điều chỉnh bằng giáo viên cùng cấp tại trường thông thường. Tuy nhiên, các nhiệm vụ đặc thù như quản lý học sinh, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục đặc thù được quy đổi thành tiết dạy, số tiết do hiệu trưởng quyết định.

Đối với tổng phụ trách đội, dự thảo quy định định mức từ 6-8 tiết/tuần, do hiệu trưởng quyết định căn cứ quy mô trường, lớp và khối lượng công việc; đồng thời bỏ quy định tổng phụ trách đội ở trường có quy mô lớn chỉ dạy 2 tiết/tuần. Giáo viên được giao phụ trách hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được giảm 3 tiết/tuần.

Dự thảo cũng bổ sung quy đổi đối với giáo viên dạy môn học không phải ngoại ngữ bằng tiếng nước ngoài. Mỗi tiết có từ 30% thời lượng trở lên dạy bằng tiếng nước ngoài được quy đổi tối đa không quá 2 tiết định mức. Giáo viên dạy lớp dành cho người khuyết tật trong trường phổ thông cũng được quy đổi một tiết thực tế tối đa không quá 2 tiết định mức.

Định mức tiết dạy của phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu dự kiến giảm từ 4 xuống 3 tiết/tuần. Một số nhiệm vụ như trực tiếp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, làm báo cáo viên, dạy minh họa, chủ trì sinh hoạt chuyên môn, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng có thể được quy đổi thành tiết dạy, nhưng tổng số tiết quy đổi không vượt quá 50% định mức trong một năm học.

Một điểm mới khác là dự thảo bổ sung định mức số lượng giáo viên tối thiểu của từng môn học, được tính bằng tổng số tiết dạy của môn học theo chương trình giáo dục chia cho định mức tiết dạy của một giáo viên.

Cùng với việc điều chỉnh định mức tiết dạy, định mức giáo viên/lớp ở một số loại hình trường cũng thay đổi.

Cụ thể, ở tiểu học, trường dạy một buổi/ngày tiếp tục tối đa 1,2 giáo viên/lớp; dạy 2 buổi/ngày tối đa 1,5 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật tối đa 1,65 giáo viên/lớp.

Ở trung học cơ sở, trường thông thường tối đa 1,8 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tối đa 2,1 giáo viên/lớp; trường, lớp dành cho người khuyết tật tối đa 2,2 giáo viên/lớp.

Ở trung học phổ thông, trường thông thường tối đa 2,15 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật tối đa 2,2 giáo viên/lớp; riêng lớp chuyên được tối đa 3 giáo viên/lớp.

Dự thảo cũng quy định tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ giáo dục đặc thù thuộc số lượng người làm việc ở vị trí giáo viên hoặc hỗ trợ đã được giao, không bố trí riêng nhân sự cho các vị trí này.

Về số lượng kế toán đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu, dự thảo thông tư quy định cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí 1 người; cơ sở giáo dục có từ 5 phân hiệu đến 9 phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống thuộc loại hình trường có học sinh bán trú, nội trú có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 2 người; có từ 10 phân hiệu trở lên được bố trí tối đa 3 người.

Dự thảo làm rõ thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên được thực hiện theo năm học, bảo đảm 40 giờ/tuần theo quy định của Bộ luật Lao động, không bao gồm thời gian nghỉ hằng năm.

Trong quỹ thời gian này, tổng thời gian giảng dạy trên lớp của giáo viên tối đa không quá 40%; thời gian chuẩn bị trước khi lên lớp và đánh giá người học tối đa không quá 40%; ít nhất 20% dành cho hoạt động chuyên môn, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học nếu có và các hoạt động hành chính khác.

Dự thảo cũng quy định không bố trí giáo viên phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc phải bố trí, cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

Một số quy định giảm hoặc quy đổi định mức tiết dạy cũng dự kiến được điều chỉnh. Theo đó, các nhiệm vụ thuộc vị trí việc làm mà giáo viên đã được bổ nhiệm không được quy đổi hoặc giảm định mức tiết dạy, trừ nhiệm vụ khác phát sinh do hiệu trưởng phân công. Quy định quy đổi đối với giáo viên làm giám khảo các cuộc thi, hội thi giáo viên cấp trường cũng được bỏ, phù hợp với chủ trương giảm công việc hành chính, cắt giảm các cuộc thi để giáo viên tập trung vào chuyên môn.

Một số vị trí việc làm được bổ sung, làm rõ gồm cấp dưỡng; quản lý học sinh tại trường có tổ chức nội trú, bán trú; hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non. Theo dự thảo, trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí tối thiểu một người cho một vị trí việc làm thuộc nhóm này; số lượng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi nhằm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.