Hai thanh niên nhảy cầu khi bị rượt đuổi, một người mất tích

(VTC News) -

Trưa 7/11, lực lượng chức năng hai phường Phú Yên và Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích sau khi cùng một người khác nhảy cầu Hùng Vương xuống sông Đà Rằng để thoát khỏi nhóm người truy đuổi lúc rạng sáng.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích trong vụ nhảy cầu khi bị rượt đuổi. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Khoảng 3h cùng ngày, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi nhau trên đường Hùng Vương, theo hướng từ phường Tuy Hòa sang phường Phú Yên.

Khi chạy đến khu vực phía Nam cầu Hùng Vương, bắc qua hạ lưu sông Đà Rằng, hai thanh niên bị truy đuổi bỏ lại xe máy trên đường, trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng ứng cứu và đưa được một người lên bờ an toàn. Nạn nhân là P.G.T. (sinh năm 2009, trú tại hẻm Tản Đà, phường Tuy Hòa).

Người còn lại là L.T.P. (sinh năm 2007, trú tại hẻm Nguyễn Công Trứ, phường Tuy Hòa) bị nước cuốn trôi, hiện chưa được tìm thấy.

Vùng hạ lưu sông Đà Rằng, phía Nam cầu Hùng Vương. ( Ảnh cắt từ clip)

Hiện các lực lượng cứu hộ tích cực khoanh vùng, rà soát trên lòng sông Đà Rằng để tìm kiếm nạn nhân L.T.P.

Song song với công tác tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an phường Phú Yên và Công an phường Tuy Hòa khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.