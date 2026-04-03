Bộ Công an thu thập, giám định các mẫu sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa

Chiều 3/4, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái thẩm mỹ viện Mailisa.

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Cục Phó C03 thông tin, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, đơn vị đã thu thập tất cả các mẫu sản phẩm của hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa bán ra trên thị trường.

C03 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định theo tố tụng hình sự với chất lượng các mẫu sản phẩm để có cơ sở làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

"Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn", Thượng tá Hùng nói.

Cũng theo C03, quá trình điều tra đến nay đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hơn 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số tài sản khác để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa.

Ngày 21/11/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án Buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can. Trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc.

Theo Bộ Công an, giai đoạn 2020-2024, những người điều hành hệ sinh thái Mailisa bị xác định đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, bị cho là không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp CFS tại Trung Quốc. Sau đó, nhóm này câu kết với các đối tượng người Trung Quốc để ngụy tạo hợp đồng, đổi nguồn gốc từ Quảng Châu thành Hồng Kông nhằm được cấp giấy tờ, rồi nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông để bán giá cao.

Bộ Công an cho biết, tổng trị giá hàng hóa buôn lậu tạm tính khoảng 370 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng nêu rằng chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa đã đem lại khoản thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Đến giữa tháng 12/2025, cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại họp báo Bộ Công an ngày 15/12/2025, cơ quan công an cho biết vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh tài sản, kê biên, phong tỏa và đồng thời giám định chất lượng các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường.