Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Chiều 18/3, Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến một số vụ án, vụ việc lớn được Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm.

Về vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, theo ông Toản, ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra.

Trong đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương, Thiếu tướng Toản cho biết, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 65 bị can.

Những bị can này bị điều tra với 7 tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc.

"Đây là vụ án có số lượng bị can liên quan rất lớn với nhiều tội danh. Vụ án đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản, tài sản có giá trị khác", Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Còn vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra với 4 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi tài sản với số tiền là 15 tỷ đồng, kê biên 1 căn hộ.

Tại kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng bị đề nghị truy tố với bà Tiến tại vụ án này còn có 9 bị can khác. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các ông Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Đào Xuân Sinh... có sai phạm xuyên suốt vụ án, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.