Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 2/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an - C03 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung VTM (Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 ra quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 8 bị can, gồm:

Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc Công ty VTM) bị khởi tố về 2 tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ, quy định tại Điều 219 và Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các bị can từ trái qua phải: Bùi Thanh Bình, Nguyễn Văn Bình, Ngô Tiến Cương, Nguyễn Duy Nghiệp, Nguyễn Xuân Tốt, Nguyễn Văn Đức, Lê Xuân Định, Nguyễn Trường Giang. (Ảnh: Bộ Công an)

5 người bị khởi tố tội Đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát), Ngô Tiến Cương (Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát), Nguyễn Duy Nghiệp (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình), Nguyễn Xuân Tốt (Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên), Nguyễn Văn Đức (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát)

Lê Xuân Định bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Trường Giang (nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và Đo lường thuộc Công ty VTM) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

Theo Bộ Công an, các quyết định nêu trên được thực hiện theo Nghị quyết số 74 của Quốc hội và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra triệt để, mở rộng vụ án làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, đối tượng liên quan; xác minh phục vụ kê biên, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.