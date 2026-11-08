Bị xe của nhóm cướp tông trúng, người phụ nữ tại Canada còn phải đền thêm tiền

(VTC News) -

Tháng 12/2024, bà Nancy Buckman (68 tuổi, điều dưỡng viên) sinh sống tại thành phố Toronto, Canada gặp tai nạn khi đang lái ô tô đi làm. Khi đang rẽ trái tại một ngã tư, xe của bà bất ngờ bị một ô tô khác tông mạnh từ phía sau. Cảnh sát sau đó xác nhận chiếc xe này chở nhóm nghi phạm đang tháo chạy sau một vụ cướp tiệm vàng gần đó.

Bà Buckman nhớ lại: “Lúc đó, tôi đang rẽ trái. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là tiếng va chạm và tiếng phanh xe rít lên. Trong tầm nhìn của tôi lúc đó hoàn toàn không có chiếc xe đó”.

Cú đâm khiến bà ngất tại chỗ. Chiếc xe va vào cột điện rồi nhanh chóng bốc cháy. Một người qua đường đập vỡ cửa kính, kịp thời đưa bà ra khỏi xe và chuyển sang một xe khác để chờ lực lượng cấp cứu. Vụ tai nạn làm xe của bà bị hủy hoại hoàn toàn, còn bà phải nhập viện vì chấn thương ngực và cổ nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn và thông báo yêu cầu bồi hoàn của thành phố gửi bà Nancy.

Đến tháng 7/2026, bà Buckman sốc nặng khi nhận thông báo yêu cầu nộp 28.848 USD (khoảng 740 triệu đồng) từ thành phố Toronto để bồi thường thiệt hại đối với cột điện bị hư hỏng trong vụ tai nạn năm 2024. Hóa đơn yêu cầu trả đủ, nếu không sẽ bị kiện hoặc gạch tên khỏi danh sách cấp giấy phép lái xe.

“Tôi thực sự bàng hoàng, hoàn toàn sốc. Tôi không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra”, bà nói.

Bà liên hệ giải thích mình không thể xoay xở số tiền lớn trong thời gian ngắn. Thành phố gia hạn thêm thời gian nhưng vẫn khẳng định bà phải trả nợ. Lý do là biên bản của cảnh sát xác định bà có lỗi chính vì rẽ trái mà không nhường đường cho chiếc xe ăn cướp đang đi thẳng.

Bà Buckman rất phẫn nộ và tìm cách khiếu nại. Bà liên lạc với viên cảnh sát xử lý hiện trường hôm đó, nhưng anh này khai rằng thực sự không còn nhớ gì về vụ tai nạn đó nữa.

Cuối cùng, sau khi làm việc với bên bảo hiểm, công ty bảo hiểm của bà đã chấp nhận chi trả toàn bộ số tiền cho thành phố. Dù vậy, bà vẫn không thể tiêu hóa nổi án phạt này: “Điều này thật điên rồ. Toàn bộ sự việc này xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn”.

Giải thích về vụ việc, đại diện thành phố Toronto cho biết cơ quan này luôn gửi hóa đơn sửa chữa cho chủ xe gây hư hại tài sản công và khuyến nghị chuyển cho bên bảo hiểm xử lý.

Trong khi đó, đại diện Cảnh sát Toronto giải thích rằng việc điều tra tai nạn chỉ dựa vào bằng chứng hiện trường, hư hại phương tiện và lời khai để xác định người có lỗi chính dẫn đến va chạm. Việc các đối tượng trên xe kia cướp tiệm vàng trước đó không liên quan đến vụ tai nạn, hai vụ cần tách biệt.

Vụ tai nạn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bà Buckman. Cơn đau cổ mãn tính khiến bà phải nghỉ hưu sớm hơn dự định sau 40 năm gắn bó với ngành y. “Cảm giác khó chịu ở cổ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tôi. Vì vậy, tôi đã chính thức nghỉ hưu vào ngày 31/3/2026”, bà Buckman chia sẻ.