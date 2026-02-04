Tai nạn hàng loạt do người phụ nữ tự ý chỉnh gương cầu lồi cho hợp phong thủy

(VTC News) -

Vụ việc hy hữu liên quan đến phong thủy xảy ra tại một khu dân cư ở Thượng Hải (Trung Quốc), khi một phụ nữ nhiều lần tự ý điều chỉnh gương cầu lồi giao thông nhằm “hóa giải vận rủi”, dẫn đến hàng loạt tai nạn tại khu vực này. Cảnh sát sau đó vào cuộc và cảnh báo, hành vi mê tín dị đoan có thể cấu thành tội hình sự.

Theo truyền thông địa phương, trong khoảng 2 tháng gần đây, cư dân tại một khu dân cư ở Thượng Hải liên tục phản ánh tình trạng tai nạn giao thông xảy ra tại một khúc cua gấp trong khuôn viên khu vực này. Đây là đoạn đường được lắp đặt gương cầu lồi nhằm hỗ trợ tài xế quan sát các xe đi từ hướng ngược lại.

Chiếc gương phản chiếu khúc cua gấp, được thiết kế để giúp người lái xe dễ dàng điều khiển xe khi vào cua. (Ảnh: QQ)

Người dân cho biết chiếc gương cầu lồi này được lắp đặt ngay từ khi khu dân cư đi vào hoạt động năm 2012. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gương liên tục bị thay đổi vị trí, khiến tầm quan sát tại khúc cua bị hạn chế nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Công ty quản lý bất động sản của khu dân cư đã nhiều lần điều chỉnh, đưa gương trở lại vị trí ban đầu. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chiếc gương lại tiếp tục bị xoay lệch hoặc di chuyển, khiến tình trạng mất an toàn giao thông vẫn không được khắc phục triệt để.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ một phụ nữ sống trong căn hộ đối diện chiếc gương. Người này có niềm tin mạnh mẽ vào phong thủy và thường xuyên tự ý chỉnh sửa hướng gương nhằm “bảo vệ phong thủy” cho ngôi nhà của mình.

Phong thủy, theo quan niệm truyền thống của Trung Quốc, là học thuyết về việc sắp xếp không gian sống và các vật thể nhằm tạo sự hài hòa giữa con người với môi trường tự nhiên. Trong phong thủy, gương được xem là yếu tố quan trọng, có khả năng phản chiếu và điều hướng năng lượng.

Theo các quan niệm phong thủy, gương không nên đối diện trực tiếp với cửa chính, cửa sổ hoặc giường ngủ, vì được cho là có thể xua đuổi tài lộc và mang đến điều không may cho gia đình. Ngoài ra, gương bị nứt vỡ cũng được khuyến cáo nên thay thế để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Con đường trong khu dân cư ở Thượng Hải, nơi xảy ra vụ tranh cãi về chiếc gương. (Ảnh: QQ)

Anh Luo, chồng của người phụ nữ trên, chia sẻ với Đài Truyền hình Thượng Hải rằng thời gian gần đây, vợ anh liên tiếp gặp vận rủi và các vấn đề về sức khỏe. Lo lắng, gia đình mời một thầy phong thủy đến xem xét bố cục căn nhà. Sau khi quan sát, thầy kết luận rằng chiếc gương cầu lồi giao thông bên ngoài chính là nguyên nhân gây ra những điều không may.

Theo anh Luo, gia đình cảm thấy chiếc gương giống như chiếc gương chiếu yêu trong thần thoại Trung Quốc, một vật phẩm có khả năng soi chiếu bản chất thật của yêu quái đội lốt người. “Chúng tôi không phải là yêu ma quỷ quái. Chúng tôi không vui khi có một tấm gương chiếu yêu đang soi vào mình", Luo nói.

Người đàn ông cũng biện minh rằng thực tế hiếm khi có người sử dụng chiếc gương này để quan sát giao thông. Tuy nhiên, những cư dân khác phủ nhận điều này. Một người hàng xóm của Luo cho biết họ buộc phải cẩn trọng hơn rất nhiều mỗi khi rẽ qua khúc cua vì tầm nhìn bị hạn chế.

Trước đó, công ty quản lý khu dân cư từng cố gắng dung hòa bằng cách lắp thêm một gương cầu lồi ở phía đối diện đường, nhằm giúp các phương tiện từ hai hướng đều có thể quan sát mà không ảnh hưởng đến căn hộ của gia đình Luo. Ban đầu, vợ anh đồng ý với phương án này. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khi gia đình tiếp tục gặp vận rủi, người phụ nữ lại tự ý điều chỉnh cả hai chiếc gương.

Trước tình hình phức tạp, ủy ban khu phố, đơn vị quản lý cộng đồng đã mời cảnh sát đến làm việc với gia đình Luo vào ngày 21/1. Công ty quản lý khu dân cư cũng cố định vị trí gương bằng xi măng để ngăn chặn việc nó tiếp tục bị di chuyển.

Người phụ nữ chỉnh gương bị chụp ảnh bằng điện thoại di động. (Ảnh: QQ)

Cảnh sát cảnh báo rằng, hành vi tự ý điều chỉnh thiết bị giao thông công cộng có thể cấu thành tội hình sự và người vi phạm có thể đối mặt với án tù. Gia đình này cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tai nạn giao thông phát sinh do việc thay đổi vị trí gương cầu lồi.

Vụ việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: “Họ bảo vệ phong thủy cho riêng mình nhưng lại gây nguy hiểm cho người khác. Những gì họ làm cuối cùng sẽ không mang lại sự hòa hợp cho họ". Một người khác thẳng thắn nhận xét: “Thật ngớ ngẩn khi đổ lỗi mọi thứ cho cái gương".