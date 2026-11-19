(VTC News) -

Sáng 19/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Đoàn công tác Thành phố đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực địa tiến độ triển khai Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine New Ha Noi) tại hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo tiến độ triển khai dự án Bắc Thăng Long Urban City của Liên danh Sunshine Group sáng 19/11.

Giải phóng mặt bằng gần 78% ngay trong tháng 11, triển khai thi công từ 11/11

Với quy mô hơn 465 ha, tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng và quy mô dân số dự kiến gần 97.500 người, Bắc Thăng Long Urban City được xác định là một trong những dự án trọng điểm kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Dự án do liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Sunshine Group, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty CP Thái Nam Land và Công ty CP Bất động sản Potamos.

Sau khi được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30/10/2026, dự án đã được giao đất đợt 1 và triển khai thi công ngay từ ngày 11/11/2026.

Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại: Handico Sunshine New Ha Noi) do liên danh Sunshine Group phát triển, hướng tới kiến tạo một “Hà Nội mới” hiện đại, đáng sống, mang đậm bản sắc và chiều sâu văn hóa của Thủ đô.

Về giải phóng mặt bằng (GPMB), liên danh nhà đầu tư đã chủ động ứng trước hơn 2.325 tỷ đồng, chi trả bồi thường đạt khoảng 1.518 tỷ đồng, nâng tổng quỹ đất sạch (bao gồm cả đất công) lên 284,33 ha, tương đương gần 60% diện tích thu hồi. Ngay trong tháng 11 này, các đơn vị đặt mục tiêu đưa tỷ lệ GPMB lên gần 78%, đồng thời trình Thành phố giao đất bổ sung đợt 2 nhằm mở rộng không gian thi công.

Theo lộ trình, hạng mục công trình khởi công đợt đầu sẽ hoàn thành vào năm 2028, còn phần hạ tầng kỹ thuật toàn khu đô thị sẽ triển khai cuốn chiếu theo tiến độ giao đất từ năm 2027.

Ghi nhận tinh thần vào cuộc khẩn trương của chính quyền địa phương và nhà đầu tư, ông Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án; đồng thời rà soát, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội như trường học, cơ sở y tế nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cư dân. Bí thư Thành ủy cũng đặc biệt lưu ý việc tính toán kỹ lưỡng các phương án bảo đảm sinh kế bền vững, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân thuộc diện tái định cư.

Kiến tạo “Hà Nội mới” phía Bắc Thủ đô

Giữ vai trò hạt nhân trong tiến trình tái thiết một “Hà Nội mới” ở phía Bắc Thủ đô, Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại: Handico Sunshine New Ha Noi) sở hữu vị trí chiến lược trên trục kết nối sân bay Nội Bài - trung tâm thành phố qua tuyến Võ Văn Kiệt và Tỉnh lộ 23. Dự án được quy hoạch đồng bộ theo mô hình đô thị nén gắn với giao thông công cộng (TOD) và không gian sinh thái, dành hơn 60% quỹ đất cho cảnh quan cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông.

Các tuyến phố mang đậm dấu ấn kiến trúc “phố cổ, phố cũ” của vùng lõi Hà Nội kết hợp không gian thương mại, dịch vụ và tiện ích đồng bộ, góp phần tạo sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Dự án kết hợp hài hòa giữa không gian sống hiện đại, các tuyến phố thương mại mang cảm hứng Đông Dương gợi nhắc bản sắc “phố cổ, phố cũ” Hà Nội cùng hệ tiện ích đầy đủ từ trường học, y tế đến trung tâm thương mại và trung tâm R&D, hướng tới hình thành hệ sinh thái đô thị đồng bộ, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm và sinh kế tại chỗ cho người dân.

Tại dự án, Sunshine Group dự kiến cung cấp dòng căn hộ sinh thái chất lượng cao với mức giá khởi điểm từ 4x triệu đồng/m².

Việc đẩy nhanh GPMB và ưu tiên hoàn thiện các khu tái định cư tại Bắc Thăng Long Urban City được kỳ vọng đưa dự án sớm về đích, góp phần hiện thực hóa chiến lược tái thiết không gian Thủ đô trong thời gian tới.