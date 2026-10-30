Bị tấn công trên đường, võ sĩ Muay Thái gãy răng, phải khâu 9 mũi trên mặt

(VTC News) -

Ngày 27/10/2026, võ sĩ Anucha Paisalpana, 27 tuổi, còn được biết đến với biệt danh “Ngao Phayak Addsonpatong”, trình báo với cảnh sát việc bị 2 người đàn ông tấn công. Anucha Paisalpana là võ sĩ Muay Thái nổi tiếng từng thi đấu tại các giải đấu của đài Channel 7 và ONE Lumpinee.

Theo lời kể của Anucha, xe của anh bị chặn trước khi hai người đàn ông bước xuống từ một chiếc Toyota Fortuner và tấn công anh khi anh vẫn ngồi trong ô tô. Vụ hành hung khiến anh bị thương ở vùng mặt. Sự việc xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 26/10, tại một điểm quay đầu xe gần Bệnh viện Near Doctor Chiang Mai, thuộc phường Mae Hia, huyện Mueang Chiang Mai.

Võ sĩ Anucha Paisalpana bị tấn công, phải khâu 9 mũi

Sau đó, Anucha Paisalpana đề nghị kiểm tra hình ảnh camera giám sát dọc tuyến đường gần hiện trường để tìm manh mối về chiếc xe liên quan. Nạn nhân cho biết chưa từng gặp mặt hay có mâu thuẫn từ trước với những người tấn công mình. Nhận định ban đầu cho rằng vụ việc có thể bắt nguồn từ bất đồng khi tham gia giao thông.

Về tình trạng thương tích, Anucha bị một vết rách ở trán khâu 5 mũi và một vết rách ở môi cần khâu 4 mũi. Tổng cộng võ sĩ này phải khâu 9 mũi. Anh còn bị gãy một chiếc răng cửa, trong khi một chiếc răng khác bị lung lay. Vì vậy, anh chưa thể ăn uống bình thường, chỉ có thể ăn cháo trong thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Gia đình và người thân của Anucha đã đăng lời kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội.

Anucha đã trình báo vụ việc với các điều tra viên tại Đồn Cảnh sát thành phố Chiang Mai, đề nghị truy tìm và xử lý những người liên quan theo pháp luật. Tới ngày 28/10/2026, tại Đồn Cảnh sát thành phố Chiang Mai, Đại tá cảnh sát Prachya Thitla, Trưởng đồn Cảnh sát thành phố Chiang Mai, cùng các sĩ quan tổ chức họp báo, thông báo bắt giữ hai người đàn ông hành hung anh Anucha Paisalpana.

Cảnh sát đã bắt được 2 người đàn ông tấn công võ sĩ Anucha

Theo tờ Khaosod, hai nghi phạm khai rằng vào ngày xảy ra vụ việc, họ đang lái xe thì xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân trên đường. Sau đó, họ không kiềm chế được cảm xúc và dẫn đến hành vi hành hung võ sĩ này. Hai người bày tỏ sự hối hận, thừa nhận vụ việc xảy ra do phút giây thiếu suy nghĩ.

Họ cúi đầu xin lỗi Anucha, bắt tay với nạn nhân và giải quyết hiểu lầm trước sự chứng kiến của các sĩ quan cảnh sát. Về quá trình xử lý pháp lý, các điều tra viên tại Đồn Cảnh sát thành phố Chiang Mai cho biết sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục tố tụng và truy cứu trách nhiệm của những người liên quan theo quy định pháp luật.

Anucha Phaisanphana là võ sĩ có tiếng ở Thái Lan

Theo trang Thboxing, võ sĩ Muay Anucha Paisalpana, 27 tuổi, cao 1,65 m, quê ở Chiang Mai. Anh tập luyện tại câu lạc bộ The Bear Fight Club ở tỉnh Chiang Mai. Anh thường thi đấu ở hạng cân 61-64 kg. Theo thống kê, Anucha có 9 trận thắng, 8 trận thua. Trong số các chiến thắng của anh, 6 trận kết thúc bằng knock-out, 3 trận bằng tính điểm. Thboxing cho rằng Anucha có lối đánh toàn diện, thường xuyên chủ động tấn công, sử dụng các đòn đá thấp, đấm và chỏ nguy hiểm, có khả năng giành chiến thắng bằng knock-down hoặc knock-out.