Bí quyết trường thọ của cụ bà 115 tuổi: Đi bộ nhiều, não cũng phải tập thể dục

(VTC News) -

Bà Shigeko Kagawa,sống tại thành phố Yamatokoriyama, tỉnh Nara, Nhật Bản đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 27/8, thọ 115 tuổi 91 ngày. Bà cụ từng chia sẻ rằng thói quen đi bộ và thường xuyên suy nghĩ là hai yếu tố giúp mình sống thọ và không mắc bệnh.

Người nhà cho biết cụ luôn ăn đủ 3 bữa mỗi ngày và duy trì nếp sinh hoạt rất ngăn nắp, điều độ.

Bà Kagawa trở thành người cao tuổi nhất Nhật Bản sau khi một cụ bà 114 tuổi ở thành phố Nakatsu qua đời vào ngày 29/7/2025.

Sinh ngày 28/5/1911, bà Kagawa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y khoa Nữ sinh Osaka (nay là Đại học Y khoa Kansai) vào năm 1934. Sau đó, bà mở phòng khám riêng tại thành phố Yamatokoriyama và tiếp tục công việc của một bác sỹ sản phụ khoa cho đến năm hơn 80 tuổi.

Bà cụ cũng có nhiều cống hiến lớn cho công tác điều trị bệnh dịch tả tại Nhật Bản.

Cụ bà Shigeko Kagawa với dòng chữ thư pháp “114 tuổi” được chụp vào năm 2025.

Cụ Kagawa kết hôn vào năm 1947 và sinh con gái vào năm 1948. Gia đình sau này đón thêm các cháu và các chắt. Vào tháng 4/2021, ở độ tuổi 109 tuổi 10 tháng, bà Kagawa đã trở thành người rước đuốc Olympic cao tuổi nhất trong lịch sử khi tham gia lễ rước đuốc cho Thế vận hội Tokyo.

“Tôi không ngờ mọi người lại cổ vũ mình nhiệt tình đến vậy. Tôi thực sự rất hạnh phúc”, cụ chia sẻ vào thời điểm đó.

Một báo cáo vào năm 2025 cho thấy cái nhìn toàn cảnh về tình trạng sức khỏe phi thường cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của cụ bà Kagawa. Dù tuổi tác đã rất cao, bà không mắc bất kỳ bệnh mãn tính nào và hầu như không phải dùng đến thuốc. Thính lực có phần suy giảm nhưng bà vẫn có thể trò chuyện rõ ràng, còn thị lực vẫn đủ tốt để xem truyền hình và đọc báo.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cụ đáp gọn gàng: “Thường xuyên bộ và vận dụng trí não”.

Trong những năm tháng còn làm bác sỹ, bà thường đi bộ nhiều dặm đường để đến tận nhà bệnh nhân. “Tôi thường xỏ guốc gỗ geta và đi bộ đến bất cứ nơi đâu dù xa gần, nhờ thế mà đôi chân rất khỏe. Tôi nghĩ việc đi bộ nhiều từ khi còn trẻ chính là nguồn gốc tạo nên sức sống dồi dào cho tôi ngày hôm nay”, bà cụ chia sẻ.

Ngay cả ở giai đoạn cuối đời, bà Kagawa vẫn giữ cho trí óc luôn minh mẫn bằng cách luyện thư pháp và chơi trò tìm điểm khác biệt.

Gia đình cũng cho rằng chính thói quen sinh hoạt giản dị, đều đặn hàng ngày đã giúp bà cụ sống thọ: “Mỗi ngày của cụ trôi qua đều rất êm đềm, không có xáo trộn gì lớn. Dù không ăn quá nhiều, cụ vẫn ăn đủ 3 bữa chính mỗi ngày, ngủ và thức dậy đúng giờ; đơn giản là tận hưởng cuộc sống thường nhật và các thói quen”.

Sau sự ra đi của cụ Kagawa, người cao tuổi nhất Nhật Bản hiện nay là cụ Fuyo Kishimoto, 114 tuổi, đang sinh sống tại Kyoto.